Warum es schlecht ist, schlecht zu hören

"Nicht sehen können trennt von den Dingen. Nicht hören können trennt von den Menschen." Dieses häufig dem Philosophen Immanuel Kant zugeschriebene Zitat verdeutlicht, was fehlt, wenn die Hörleistung immer mehr nachlässt. In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. September 2020 dreht sich deswegen alles um das Thema "Gut hören".

Zum Einstieg in das Spezial erfahren die Leser, welche mitunter unerwarteten Folgen Gehörverlust mit sich bringen kann und was hilft, ihn so weit wie möglich auszugleichen. Außerdem gibt es eine Checkliste mit Wissenswertem rund um das Thema Hörgerät, eine Infografik zum Lärmschutz und interessante Fakten über Tinnitus.

Ein weiteres Thema in der aktuellen Ausgabe der NAI: Unterleibskrämpfe und Schmerzen während der Periode. Diese Probleme sind weit verbreitet, und viele junge Mädchen und Frauen greifen zu Schmerztabletten, um die Beschwerden zu lindern. Daneben gibt es auch einige alternative Behandlungsmöglichkeiten. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag "Regelschmerzen in den Griff kriegen" online bei aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Hüftschnupfen: Was ist das eigentlich? +++ Einsamkeit macht krank +++ Wie wahrscheinlich sind Nebenwirkungen?

