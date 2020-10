Im Themenspezial der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um Antibiotika.

© NAI

Antibiotika richtig einsetzen

Antibiotika sind für uns heute so selbstverständlich wie elektrisches Licht oder das Telefon. Das war aber nicht immer so. Seit nicht einmal hundert Jahren stehen der Medizin antibiotische Wirkstoffe zur Verfügung. In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Oktober 2020 lesen Sie mehr zu den lebensrettenden Arzneimitteln.

Anzeige

Zum Einstieg in das Themenspezial über Antibiotika erfahren Sie, seit wann es Antibiotika gibt, wie sie wirken, welche Neben- und Wechselwirkungen auftreten können und worauf man bei der Einnahme achten muss. Außerdem geht es um Resistenzen, die in den vergangenen Jahren stark zugenommen haben, und häufig auf einen unnötigen oder unverhältnismäßigen Einsatz von Antibiotika zurückzuführen sind.

Acrylamid steckt in Chips, Knäckebrot oder Kaffee. Doch was haben Raucher damit zu tun und warum sind dicke Pommes besser als schmale Fritten? Antworten auf diese Fragen gibt es im Beitrag "Backen und Frittieren: Risikofaktor Acrylamid" online bei aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen.

Weitere Themen sind unter anderem: Diese Lebensmittel bei Sodbrennen meiden +++ Zahnersatz: Hier lauern Krankheitskeime +++ Schluss mit leeren Kalorien

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.