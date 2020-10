Im Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um heimische Superfoods.

Die besten heimischen Superfoods

Exotische Lebensmittel wie Chiasamen, Avocados oder Goji-Beeren gelten als besonders gesund und liegen im Trend. Die sogenannten Superfoods kosten allerdings oft viel und belasten die Umwelt durch weite Transportwege. In der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 15. Oktober 2020 lesen Sie mehr zu heimischen Lebensmitteln, die im Hinblick auf gesunde Inhaltsstoffe ganz oben mitspielen.

Warum in die Ferne schweifen, wenn auch in heimischen Wäldern und Gärten Nahrungsmittel wachsen, die viel für die Gesundheit zu bieten haben? Im Titelbeitrag der aktuellen Neuen Apotheken Illustrierten stellen wir sechs von ihnen vor, unter anderem Johannisbeeren, Leinsamen und Hafer.

Tees können bei kleineren Beschwerden eine heilsame Wirkung entfalten. Meist gibt es nicht nur ein einziges wirksames Kraut zu einem Leiden. Deshalb bietet es sich häufig an, verschiedene Pflanzen, die sich in ihrer Wirkung ergänzen, in einer Teemischung zu kombinieren. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag "Die 5 besten Tee-Kombis" online bei aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Lebensretter Smartphone +++ Pickel behandeln: Mythen aus dem Netz+++ Cannabis aus der Apotheke

