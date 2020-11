Reis enthält größere Mengen an Arsen, das als krebserregend gilt. Daher wird allgemein dazu geraten, Reis nur in Maßen zu essen.

© iStock.com/barmalini

Richtig Reis kochen: Arsen entfernen und Nährstoffe erhalten

Reis gehört zu den beliebtesten Lebensmitteln der Welt. Im Vergleich zu anderen Getreidesorten enthält er aber viel giftiges Arsen. Forscher haben jetzt genau untersucht, welche Kochmethode den besten Kompromiss bietet und Arsen möglichst gut entfernt, während andere Nährstoffe erhalten bleiben.

Anzeige

Die Forscher fanden eine Methode, die in braunem Reis etwa 54 Prozent und in weißem Reis etwa 73 Prozent Arsen entfernte, wobei die meisten Nährstoffe erhalten blieben, darunter Phosphor, Kalium, Magnesium, Zink und Mangan. Ihre Ergebnisse schildern sie in der Fachzeitschrift "Science of The Total Environment".

Am besten macht man es so:

Für jede Tasse rohen Reis vier Tassen frisches Wasser zum Kochen bringen

Den Reis hinzufügen und 5 Minuten kochen lassen

Das Wasser abgießen (es enthält viel von dem im Reis enthaltenen Arsen)

zwei Tassen frisches Wasser pro Tasse Reis hinzufügen

mit einem Deckel abdecken und bei niedriger bis mittlerer Hitze quellen lassen, bis das Wasser vollständig aufgenommen wurde.

Der Bodenwissenschaftler Manoj Menon von der Universität Sheffield in Großbritannien sagte: "Mit unserer neuen Methode können wir die Arsenexposition erheblich senken und gleichzeitig den Verlust wichtiger Nährstoffe reduzieren. Wir empfehlen diese Methode besonders bei der Zubereitung von Reis für Säuglinge und Kinder, da diese sehr anfällig für die Risiken durch Arsen sind."

ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.