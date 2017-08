Das Titelthema der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten lautet „Wie viel Hitze der Mensch verträgt“.

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. August 2017 liegt in vielen Apotheken bereit. Das Titelthema lautet "Wie viel Hitze verträgt der Mensch?".

Gegen Kälte oder Hitze können sich Menschen weniger gut schützen wie darauf spezialisierte Tiere. Und doch: Auch Menschen haben einige Tricks auf Lager, um mit Temperaturextremen wie großer Hitze umgehen zu können. Lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten, wo unser Temperatur-Wohlfühlbereich liegt, warum man ein und dieselbe Temperatur ganz unterschiedlich empfindet, wie sich der Körper gegen Hitze schützt und wie sich Hitzeschäden vermeiden lassen.

Sie summen, piksen und nerven überall im Land: Stechmücken. Allerdings leben sie an einigen Orten lieber als an anderen. Zum Ärger vieler Reisender sind dies oft genau die Orte, die man gerne besucht oder an denen man gerne Urlaub macht. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag "Mücken-Brennpunkte" online auf aponet.de.

Weitere Themen sind unter anderem: Ausgeschwemmt: Schluss mit Wassereinlagerungen"+++Urlaubstrend ökologisches Reisen+++Mehr Juckreiz bei Altershaut

