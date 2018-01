Curcumin ist ein natürlicher Farbstoff, der dem Curry-Gewürz seine leuchtend gelbe Farbe verleiht.

Kurkuma verbessert Gedächtnis und Stimmung

Der tägliche Konsum einer speziellen Form von Curcumin, das dem indischen Curry seine leuchtend gelbe Farbe verleiht, verbessert bei Menschen mit leichten, altersbedingten Erinnerungsschwächen das Gedächtnis und die Stimmung. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie US-amerikanischer Forscher.

Wie die Wissenschaftler online im Journal of Geriatric Psychiatry berichten, zeigte sich bei Studienteilnehmern, die Curcumin einnahmen, verglichen mit Teilnehmern, die nur ein Placebo bekamen, eine deutliche Verbesserung von Gedächtnis und Aufmerksamkeit. In Gedächtnis-Tests schnitten Teilnehmer, die Curcumin einnahmen, nach 18 Monaten um 28 Prozent besser ab. Gleichzeitig verbesserte sich ihre Stimmung leicht und bei Gehirnscans zeigten sich weniger Amyloid- und Tau-Ablagerungen in der Amygdala und dem Hypothalamus als in der Placebo-Gruppe. Beide Ablagerungen stünden mit Alzheimer in Zusammenhang, wie die Forscher berichten. Die Amygdala und der der Hypothalamus wiederum sind Hirnregionen, die verschiedene Gedächtnis- und Gefühlsfunktionen kontrollieren.

Schon in früheren Studien hatte sich gezeigt, dass Curcumin antibakterielle und antioxidative Eigenschaften besitzt. Dies könne der Grund dafür sein, warum in Indien, einem Land, in dem Kurkuma fester Bestandteil der Ernährung ist, weniger älterer Menschen an Alzheimer erkranken und mehr Senioren eine bessere geistige Leistungsfähigkeit haben. Warum genau Curcumin diesen Effekt hat, wisse man nicht, sagt Erstautor Dr. Gary Small von der University of California, Los Angeles. Es könne mit seiner Fähigkeit, Entzündungen im Gehirn zu unterdrücken, zusammenhängen, die mit dem Auftreten von Alzheimer und Depressionen in Zusammenhang stünden.

