Nüsse sind nicht nur lecker, sondern auch richtig gesund: In ihnen stecken viele Nährstoffe, Vitaminen und Mineralien.

Nüsse verbessern die Spermienqualität

Haselnüsse, Walnüsse und andere Schalenfrüchte sind wahre Nährstoffbomben: Sie sind gut für die Blutgefäße, beugen Diabetes vor und helfen beim Abnehmen. Nun haben spanische Forscher Hinweise darauf gefunden, dass sie auch der Potenz dienen könnten.

Um die Wirkung von Nüssen auf die Fruchtbarkeit zu ergründen, ernährten sich 119 gesunde männliche Teilnehmer zwischen 18 und 35 Jahren für zwei Wochen entweder wie gewohnt oder nahmen zusätzlich eine Nussmischung zu sich. In der Teilnehmergruppe, die die Nüsse aß, waren anschließend mehr Spermien festzustellen, die außerdem lebendiger und beweglicher waren. Dazu war ein geringerer Teil der Spermien unregelmäßig geformt. Dies berichten die Forscher der katalanischen Universitat Rovira i Virgili.

Diese Ergebnisse seien vor allem vor dem Hintergrund bemerkenswert, dass sich in Industrienationen die Spermienqualität und –zahl nach der Meinung vieler Wissenschaftler kontinuierlich verschlechtert. Das wird vor allem auf Umweltverschmutzung, Rauchen und eine einseitige Ernährung zurückgeführt. Dass Nüsse hierbei einen Ausgleich bieten, ist wohl ihrer günstigen Zusammensetzung geschuldet: Omega-3-Fettsäuren, Folsäure und Antioxidantien sind in ihnen in großer Menge vorhanden und verbessern bekanntermaßen die Spermienqualität – möglicherweise durch einen besseren Schutz des menschlichen Erbgutes vor Umwelteinflüssen.

"Ob Nüsse generell bei einem Kinderwunsch zu empfehlen sind, können wir noch nicht sicher sagen", erklärt Dr. Albert Salas-Huetos, einer der Studienautoren. "Aber wir erhalten immer mehr Hinweise darauf, dass gesunde Essgewohnheiten dabei helfen. Und natürlich sind Nüsse fester Bestandteil einer gesundheitsfördernden Ernährung im Stil der Mittelmeerländer."

MB

