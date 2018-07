Forscher haben untersucht, wie die Inhaltsstoffe der Cannabis-Pflanze langfristig wirken.

Wie Cannabis langfristig auf das Gehirn wirkt

Viele Menschen verwenden Cannabis - sei es als Freizeitdroge oder auch als Medikament, etwa zur Therapie von Epilepsie, Multipler Sklerose oder chronischen Schmerzen. Forscher haben jetzt anhand von Mäusen untersucht, welche Folgen die langfristige Nutzung von Cannabis für das Gehirn haben könnte.

Bei Mäusen, die über einen längeren Zeitraum einem synthetischen Cannabinoid ausgesetzt waren, zeigte sich eine deutliche Beeinträchtigung von Lernfähigkeit und Gedächtnis. Die Tiere konnten selbst zwischen bekannten und neuen Objekten nicht mehr unterscheiden, wie Forscher aus Großbritannien und Portugal in der Fachzeitschrift Journal of Neurochemistry berichten. Ein Befund, der sich auch in Hirnscans der Tiere wiederspiegelte. So wurden durch Cannabis Funktionen in Regionen des Gehirns beeinträchtigt, die am Lernen und Erinnern beteiligt sind. Langfristig verringerte sich die Fähigkeit dieser Regionen, miteinander zu kommunizieren. Dies wiederum könne den negativen Effekt, den Cannabis auf das Gedächtnis hat, erklären.

"Diese Mechanismen sind von zentraler Bedeutung, um zu verstehen, wie sich Cannabinoide langfristig auf die Entstehung von psychischen Erkrankungen und Gedächtnisproblemen auswirken", sagt Dr. Neil Dawson von der Lancaster University. Nicht zuletzt gelte dies auch für all jene, die auf Cannabis basierende Medikamente aus gesundheitlichen Gründen nutzen. Cannabis-Therapien könnten zwar sehr effektiv sein, um Symptome von chronischen Krankheiten wie beispielsweise Epilepsie oder Multiple Sklerose zu behandeln, so Dawson. Nichtsdestotrotz sei es wichtig, potenzielle negative Nebenwirkungen zu kennen, so dass Ärzte die Vorteile einer Therapie gegen die möglichen Nebenwirkungen abwägen können.

