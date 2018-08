Wer Alkohol trinkt, greift bei Pizza, Burger & Co eher zu.

Alkohol macht Lust auf Ungesundes

Erst Chips und Pizza vor dem Schlafengehen, dann Katergelüste am nächsten Morgen: Alkohol macht gleich zweimal Lust auf Ungesundes. Dies bestätigt eine neue US-Studie, in der Wissenschaftler untersucht hatten, wie sich ein feucht-fröhlicher Abend auf die Ernährung auswirkt. Regelmäßiges Trinken könnte demnach zusätzlich zu den bekannten Gesundheitsrisiken auch zu Übergewicht beitragen.

In einer Online-Befragung gaben Studenten an, dass sie nach dem Genuss alkoholischer Getränke eher noch eine Kleinigkeit vor dem Zubettgehen äßen, als an Abenden ohne Alkohol. Dabei zogen sie salzige Snacks und Pizza gesünderen Optionen wie Gemüse oder Obst vor. Gleichzeitig tranken sie vor dem Schlafen jedoch nicht mehr Wasser als sonst. Dies könne die Dehydrierung verstärken, was die Lust auf ungesunde Nahrungsmittel zusätzlich steigern könnte, schreiben die Forscher der University of Buffalo in der Fachzeitschrift Californian Journal of Health Promotion. Nach einem alkoholreichen Abend war darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit, dass die Befragten am nächsten Morgen das Frühstück ausließen, geringer als sonst. Statt Milchprodukten und Müsli bevorzugten sie Pizza oder Tacos.

Abgesehen von dem negativen Effekt von Alkohol für die Gesundheit müsse man sich auch seines Einflusses auf die Ernährung bewusst sein, betonen die Wissenschaftler. Gehe man beispielsweise davon aus, dass ein durchschnittliches US-Bier 150 Kilokalorien enthalte, machten fünf Bier mit 750 Kilokalorien schon ein Drittel der täglichen Energiezufuhr aus. Kämen dann am Ende des Abends noch zwei Stück Pizza oder ein Burrito dazu, sei das ein Rezept zum Zunehmen, verdeutlichen die Wissenschaftler.

