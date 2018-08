© reewungjunerr - stock.adobe.com

Blaues Licht: Warum Handys die Augen nachhaltig schädigen

Blaues Licht, das unter anderem von der Sonne und digitalen Geräten wie Smartphones ausgeht, schadet den Augen: Chemiker aus den USA haben herausgefunden, dass das Licht ein Molekül in der Netzhaut des Auges so verändert, dass es Zellen zerstört, die für das Sehen wichtig sind. Dieser Prozess könne langfristig zu einer altersbedingten Makuladegeneration (AMD) führen, einer der häufigsten Ursachen für das Erblinden.

Eine AMD ist dadurch charakterisiert, dass Lichtrezeptoren im Sehzentrum der Netzhaut zerstört werden. Der neuen Studie zufolge könnte dabei ein Stoff, den die Sinneszellen benötigen, um Licht wahrzunehmen und das Signal an das Gehirn weiterzuleiten, eine wichtige Rolle zu spielen – das sogenannte Retinal. Blaues Licht rege Retinal zu Reaktionen an, durch die in den Lichtrezeptoren giftige Verbindungen entstünden, berichten die Forscher in der Fachzeitschrift Scientific Reports. Normalerweise verhindere ein im Auge vorkommendes Antioxidans, das sogenannte Alpha-Tocopherol, das Absterben der Zellen. Mit zunehmendem Alter oder bei einem unterdrückten Immunsystem verringere sich jedoch die Fähigkeit, den Angriff von Retinal und blauem Licht abzuwehren.

"Wir sind ständig blauem Licht ausgesetzt und die Linse und Hornhaut des Auges können es weder blockieren noch reflektieren", sagt Studienautor Dr. Ajith Karunarathne von der University of Toledo. Schon länger sei bekannt, dass diese Art Licht der Sehfähigkeit schade, indem es die Netzhaut schädige. "Unsere Experimente erklären, warum das geschieht und wir hoffen, dass dies zu neuen Therapien führen kann, mit denen sich die AMD verlangsamen lässt, zum Beispiel eine Art Augentropfen", sagt Karunarathne.

Die Menge an blauem Licht, wie sie etwa von einem Mobiltelefon ausgehe, scheine tolerierbar zu sein, so die Forscher. Den Einbau von Blaulichtfiltern, wie es manche Firmen praktizieren, halten sie aber für eine gute Idee. Um die Augen vor blauem Licht zu schützen, raten sie zudem, im Freien Sonnenbrillen zu tragen, die sowohl UV-Licht als auch blaues Licht von der Sonne filtern und Handys oder Tablets nicht im Dunkeln zu benutzen.

