Dunkle Schokolade mit hohem Kakaoanteil ist nicht nur lecker, sondern offenbar auch gut für die Gefäße.

Dunkle Schokolade hat positive Effekte auf Herz und Kreislauf

Sie schmeckt nicht nur gut, sondern unterstützt auch noch die Gefäßfunktion: Der regelmäßige Verzehr von dunkler Schokolade mit einem hohen Kakaoanteil hatte einer Studie aus Portugal zufolge bei jungen und gesunden Erwachsenen positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System.

Der regelmäßige Konsum von Schokolade mit einem hohen Kakaogehalt verbesserte laut den Forschern des Polytechnischen Instituts in Coimbra die Funktion der Arterien. Genauer reduzierte der Schokoladenverzehr den Druck in der Schlagader des Oberarms und förderte die Gefäßentspannung, berichten die Wissenschaftler im Fachblatt Nutrition.



Anfangs zeigten sich bei Schokolade mit geringerem und höherem Kakaoanteil ähnliche Werte. Nach 30 Tagen waren die positiven Effekte auf die Gefäße in der Gruppe, die Schokolade mit hohem Kakaogehalt konsumierte, jedoch ausgeprägter, die Werte für Blutdruck und Elastizität der Arterien fielen besser aus. Auch die Schlagkraft und die potentielle Energie des Herzens waren in der Gruppe höher, in der die Teilnehmer dunkle Schokolade gegessen hatten.

An dem Experiment hatten 30 gesunde Menschen zwischen 18 und 27 Jahren teilgenommen. Die Hälfte von ihnen aß über 30 Tage hinweg täglich 20 Gramm Schokolade mit niedrigem Kakaogehalt (ca. 55 Prozent), die andere Hälfte nahm jeden Tag 20 Gramm Schokolade mit viel Kakao zu sich (ca. 90 Prozent). Zu Anfang und zum Ende des Experiments wurden umfangreiche Messungen durchgeführt, die die Funktion des Herz-Kreislaufsystems wiederspiegeln.

