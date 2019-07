Soziale Kontakte und ehrenamtliches Engagement könnten möglicherweise vor geistigem Verfall im Alter schützen.

© iStock.com/Horsche

Schützt soziales Engagement vor Alzheimer?

Zwischen ehrenamtlichen Tätigkeiten und dem geistigen Verfall im Alter besteht offenbar ein Zusammenhang. Das berichten Forscher aus Boston im Fachblatt American Journal of Geriatric Psychiatry.

Anzeige

Höhere Konzentration von dem Eiweiß Amyloid-β sind erste Hinweise auf die Alzheimer-Krankheit. Die aktuelle Studie deutet darauf hin, dass soziales Engagement für Senioren, bei denen sich solche typischen Veränderungen bereits im Gehirn zeigen, besonders wichtig ist: Bei älteren Erwachsenen mit höheren Amyloid-β-Ablagerungen zeigten diejenigen, die sich zu Studienbeginn nur wenig oder gar nicht sozial engagierten, einen stärkeren Rückgang der geistigen Leitungsfähigkeit. Für Senioren, die ehrenamtlichen Tätigkeiten nachgingen, zeigte sich dieser Zusammenhang nicht.

"Gesellschaftliches Engagement und geistige Funktionen hängen zusammen und scheinen auch gemeinsam zu sinken", sagte Studienautorin Dr. Nancy Donovan, Leiterin der Abteilung für geriatrische Psychiatrie am Brigham and Women's Hospital. "Dies bedeutet, dass soziales Engagement ein wichtiger Indikator für die Belastbarkeit oder Anfälligkeit älterer Erwachsener sein kann, bei denen das Risiko einer kognitiven Beeinträchtigung besteht."

Die Forscher hatten 217 Männer und Frauen befragt, die an der Harvard Aging Brain Study teilnahmen, einer Langzeit-Beobachtungsstudie, in der nach frühen Anzeichen der Alzheimer-Krankheit gesucht wurde. Die 63- bis 89-Jährigen zeigten noch keine geistigen Beeinträchtigungen, aber einige Personen wiesen bereits einen hohen Gehalt an Amyloid-β-Proteinen auf, wie bildgebende Verfahren zeigten.

ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.