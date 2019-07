Schon wenige Zigaretten täglich schaden enorm, wie eine neue Studie zeigt.

Schon fünf Zigaretten pro Tag sind tödlich

Neuen Forschungsergebnissen zufolge verdreifacht Rauchen das Risiko für einen Tod durch Herzkrankheiten und Schlaganfall. Die weltweit umfassendste Studie der Australian National University zeigt zum ersten Mal, wie auch das Rauchen von nur wenigen Zigaretten täglich das gesamte Herz-Kreislauf-System schädigt.

Das Forschungsteam verfolgte sieben Jahre lang rund 190.000 Raucher und Nichtraucher ab 45 Jahren in Australien und untersuchte sie auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Sie stellten fest, dass bei Rauchern ein dreifaches Risiko besteht, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu sterben. Im Vergleich zu Menschen, die noch nie geraucht haben, sterben sie doppelt so oft an einem Herzinfarkt, Schlaganfall oder durch Herzinsuffizienz. Außerdem erkranken sie fünfmal häufiger an peripheren Durchblutungsstörungen, z. B. Gewebenekrosen.

Studienautorin Emily Banks vom National Center für Epidemiologie und Bevölkerungsgesundheit sagt: "Wenn ein Raucher einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall hat, ist es sehr wahrscheinlich, dass dies durch Rauchen verursacht wurde." Besonders alarmierend fanden die Forscher, dass auch bei Personen, die nur durchschnittlich fünf Zigaretten pro Tag rauchten, eine Verdoppelung der Sterberate durch Herz-Kreislauf-Erkrankungen beobachtet wurde.

Aber es gibt auch gute Nachrichten: In jedem Alter bringt es viele gesundheitliche Vorteile, mit dem Rauchen aufzuhören. Auch mit 45 Jahren lassen sich dadurch etwa 90 Prozent der Herz-Kreislauf-Risiken durch Rauchen vermeiden. "Egal, wie viel Sie rauchen oder wie lange Sie geraucht haben, die beste Zeit, um mit dem Rauchen aufzuhören, ist jetzt", sagt Banks.

