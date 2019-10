Zur Behandlung von schweren akuten Migräneattacken standen bislang nur Triptane zur Verfügung.

© dragana991/iStockphoto

Alternative zu Triptanen: Neue Medikamente bei akuter Migräne

Wirkstoffe aus der Gruppe der sogenannten Triptane sind Mittel der ersten Wahl bei mittelschweren bis schweren Migräne-Attacken. Wegen ihrer gefäßverengenden Wirkung dürfen einige Menschen diese Medikamente jedoch nicht einnehmen. Für diese Patienten wurden zwei neue Substanzklassen entwickelt: die "Ditane" und die "Gepante". Das berichtet die Deutsche Gesellschaft für Neurologie (DGN).

Anzeige

Um einen schweren Migräneanfall zu lindern, standen bislang nur Triptane zur Verfügung. Diese Medikamente sind sehr gut wirksam, sie haben jedoch eine Eigenschaft, die es einigen Patienten verbietet, sie einzunehmen: Sie verengen Blutgefäße - und das nicht nur in der Hirnhaut, wo es für die Wirkung gegen Migräne erwünscht ist. Auch in anderen Bereichen des Körpers zeigt sich dieser Effekt. Dadurch kann die Einnahme von Triptanen lebensgefährlich werden, wenn bestimmte Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen oder ein Patient bereits einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatte. Für diese Menschen wurden neue Medikamente entwickelt, die sich aktuell in der klinischen Prüfung befinden.

Zur ersten Gruppe der "Ditane" gehört der Wirkstoff Lasmiditan. Er wirkt ähnlich wie ein Triptan, hat aber keine gefäßverengende Wirkung. In zwei großen Phase-3-Studien war Lasmiditan besser wirksam in der Akuttherapie eines Migräneanfalls als Placebo. Die Substanz kann allerdings unangenehme Nebenwirkungen wie Benommenheit oder Schwindel hervorrufen.

Der zweite neue Ansatz zur Therapie der Migräneattacke sind sogenannte "Gepante". In größeren randomisierten, Placebo-kontrollierten Studien zur Behandlung akuter Migräneattacken wurden die Wirkstoffe Ubrogepant und Rimegepant untersucht. Beide sind wirksamer als Placebo und haben im Gegensatz zu Lasmiditan nur geringe Nebenwirkungen.

Bislang liegen zwar noch keine direkten Vergleichsstudien mit Triptanen vor. Es sei jedoch davon auszugehen, dass beide Substanzklassen weniger wirksam sind als Triptane, erklärt Professor Dr. Hans-Christoph Diener, Pressesprecher der DGN. Trotzdem begrüßt er die Neuentwicklungen: "Sie sind für Patienten mit schwerer Migräne, bei denen Triptane kontraindiziert sind, eine lang ersehnte und wichtige Therapieoption. Man darf nicht vergessen, dass es für diese Patienten bislang gar keine Akuttherapie der Migräne gab."

Das Spektrum der Arzneimittel hat sich für Patienten mit Migräne in den vergangenen Jahren deutlich erweitert. So stehen mittlerweile auch Antikörper zu Verfügung, die Migräneanfälle effektiv verhindern und die Anfallshäufigkeit reduzieren (aponet.de berichtete).

NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.