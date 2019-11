Eine neue Studie deutet darauf hin, dass spätes Essen riskant für die Herzgesundheit sein könnte.

Wie schädlich ist spätes Abendessen für die Gesundheit?

Frauen, die später am Abend viele Kalorien zu sich nehmen, haben eventuell ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Darauf deutet eine aktuelle US-Studie hin, deren Ergebnisse kommende Woche auf dem Kongress der Amerikanischen Herzgesellschaft in Philadelphia präsentiert werden.

Eine Befragung zur Ernährung und einem herzgesunden Lebensstil unter 121 Frauen zeigte, dass die meisten von ihnen noch nach 18 Uhr aßen. Diejenigen, die beim Abendessen den größten Anteil ihrer täglichen Kalorien zu sich nahmen, zeigten mehr Risikofaktoren für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dabei galt: Je mehr Kalorien die Frauen aßen, umso schlechter war es um die Herzgesundheit bestellt. So hatten Frauen, die nach 18 Uhr die meisten Kalorien zu sich nahmen, eher einen hohen Blutdruck, einen höheren BMI und eine schlechtere Blutzuckerkontrolle.

Mit früheren Essenszeiten Herzkrankheiten vorbeugen?

"Bisher konzentrierten sich Lebensstil-Ansätze zur Vorbeugung von Herzerkrankungen darauf, was wir essen und wie viel wir essen", sagte Studienautor Dr. Nour Makarem von der Columbia University in New York. Die vorläufigen Ergebnisse deuten nun darauf hin, dass sich auch mit einer Umstellung der Essenszeiten das Risiko für Herzerkrankungen senken lassen könnte. Vorläufig sind die Ergebnisse deswegen, weil nur eine kleine Gruppe von Frauen untersucht wurde.

Neben Ernährungstagebüchern analysierten die Forscher, inwieweit die Frauen einen herzgesunden Lebensstil pflegten, der anhand der US-amerikanischen "Life's Simple 7"-Empfehlungen beurteilt wurde. Zu ihnen zählen:



Nichtrauchen

Ausreichende körperliche Aktivität

Gesunde Ernährung

Kontrolle des Körpergewichts

Halten eines normalen Cholesterinspiegels

Normaler Blutdruck

Normaler Blutzuckerspiegel



