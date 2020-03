Jeden Tag ein paar Seiten lesen: Das trägt zu besseren Schulnoten bei, wie eine neue Studie zeigt.

Bücher lesen für bessere Mathe-Noten

Was und wie viel Kinder außerhalb der Schule lesen, wirkt sich direkt auf ihre schulischen Leistungen in Mathematik und anderen Fächern aus. Dies geht aus einer spanischen Studie unter mehr als 43.000 Schülern hervor, die in der Fachzeitschrift "Oxford Review of Education" veröffentlicht wurde.

Eine Untersuchung unter Schülern und Schülerinnen im Alter von 10 bis 14 Jahren ergab, dass diejenigen, die täglich hochwertige Bücher lasen, in Mathematik besser abschnitten und durchschnittlich um 0,22 Punkte bessere Schulnoten hatten. Dies entsprach einem schulischen Wissensvorsprung von etwa zehn Prozent bzw. drei Monaten pro drei Schuljahren.

Tageszeitungen, Comics oder Zeitschriften hatten keinen ähnlichen Effekt, nur das Lesen von Kurzgeschichten hatte geringfügige Vorteile. Mädchen lasen der Studie zufolge häufiger Kurzgeschichten, Bücher und Zeitungen, Jungen mehr Comics und Zeitschriften. Jugendliche aus benachteiligten Verhältnissen lasen insgesamt weniger.

Anspruchsvolle Bücher statt Comics

Kinder, die Zeit mit Lesen verbringen, verbessern ihre Lese- und Schreibfähigkeiten. Übung und längere sowie herausfordernde Texte tragen stärker dazu bei. "Lesen ist eine grundlegende Fähigkeit, die in unserem Leben eine Schlüsselrolle spielt. In einer zunehmend digitalen Welt ist es wichtig, dass junge Menschen ermutigt werden, Zeit zu finden, um ein gutes Buch zu lesen. Unsere Ergebnisse liefern Beweise dafür, dass es nicht nur darauf ankommt, ob junge Menschen lesen oder nicht, sondern auch darauf, was sie lesen.", fasste Luis Alejandro Lopez-Agudo von der Universität Malaga die Ergebnisse zusammen.

