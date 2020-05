Das in Zigaretten enthaltene Nikotin schädigt die Blutgefäße in der Lunge.

Nikotin kann Lungenhochdruck verursachen

Zigarettenrauchen ist ein Hauptrisikofaktor für Herz-Kreislauf- und Lungenerkrankungen. US-Forscher haben nun einen weiteren Grund dafür gefunden: Das inhalierte Nikotin – egal ob aus herkömmlichen oder E-Zigaretten – erhöht den Blutdruck in der Lunge.

Mäuse, bei denen durch eine Inhalation von Nikotin der Konsum von Zigaretten oder E-Zigaretten nachgeahmt wurde, hatten schon nach einer Woche einen höheren Blutdruck als zuvor. Dieser Anstieg ging zwar wieder zurück, nachdem sich die Tiere an das Nikotin gewöhnt hatten. Nach acht Wochen Nikotin-Inhalation hatte sich jedoch die rechte Herzkammer der Tiere vergrößert, und ihre Wände waren verdickt. Dies wurde durch Veränderungen von kleinen Blutgefäßen in der Lunge hervorgerufen, in deren Wände Muskelzellen eingebaut worden waren. Dadurch erhöhte sich der Widerstand der Lungenarteriolen, so dass die rechte Herzkammer mehr Druck aufbauen und schwerer arbeiten musste, um die Lunge ausreichend zu durchbluten.

Auch E-Zigaretten sind gefährlich

Dass Zigaretten der Gesundheit schaden, dürfte jedem bekannt sein. E-Zigaretten werden jedoch häufig als harmlosere Alternative angesehen. "Es gibt einen beängstigenden Trend zur Verwendung von E-Zigaretten- und Verdampfer-Produkten bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen", sagt Studienautor und Physiologe Prof. Dr. Jason Gardner von der LSU Health New Orleans School of Medicine.

Die aktuelle Studie zeige deutlich die nachteiligen Auswirkungen von Nikotin - das auch in vielen E-Zigaretten enthalten ist - auf das Herz, den Blutdruck des Körpers und der Lunge. "Diese Studie soll dazu beitragen, das Bewusstsein für die nachteiligen Auswirkungen der Nikotininhalation auf das Herz-Lungen-System zu schärfen", so Gardner.

