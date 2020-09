Ältere Menschen sind heute in jeder Hinsicht fitter als Gleichaltrige in den 90er Jahren.

Senioren sind heute leistungsfähiger als vor 30 Jahren

Die körperliche und geistige Leistungsfähigkeit älterer Menschen ist heutzutage besser als bei gleichaltrigen Menschen vor drei Jahrzehnten. Dies ist das Ergebnis aus zwei Studien, die Forscher der Universität Jyväskylä in Finnland durchgeführt haben.

Bei Männern und Frauen im Alter zwischen 75 und 80 Jahren sind Muskelkraft, Gehgeschwindigkeit, Reaktionszeit, Sprachkompetenz, logisches Denken und Arbeitsgedächtnis heutzutage deutlich besser als bei Menschen im gleichen Alter, die 30 Jahre früher geboren wurden. In Lungenfunktionstests gab es jedoch keine Unterschiede.

"Mehr körperliche Aktivität und Unterschiede in der Körpergröße erklären die bessere Gehgeschwindigkeit und Muskelkraft der später geborenen Senioren. Die Unterschiede bei der geistigen Leistungsfähigkeit gehen vermutlich auf eine bessere und längere Ausbildung zurück", erklärte die Doktorandin Kaisa Koivunen. Die später geborenen Personen hatten zudem bessere Bedingungen was die Ernährung, Hygiene sowie das Gesundheitswesen und das Schulsystem betrifft.

Die Leiterin der beiden Studien, Prof. Taina Rantanen, erläuterte weiter: "Die Ergebnisse deuten an, dass unser Verständnis vom Alter altmodisch ist. Aus Sicht eines Altersforschers werden mehr Jahre zur Lebensmitte anstatt zum Lebensende hinzugefügt." Die Forschung ist von besonderer Bedeutung, weil es weltweit nur sehr wenige Studien gibt, die solche Messungen bei Menschen gleichen Alters in so großem zeitlichem Abstand verglichen haben.

