Durchfall, Übelkeit, Bauchschmerzen: Auch solche Symptome können bei Covid-19 auftreten.

© iStock.com/Biserka Stojanovic

Viele Corona-19-Patienten haben nur Magen-Darm-Symptome

Fast jeder fünfte Patient mit Covid-19 zeigt nur Magen-Darm-Symptome. Hin und wieder wird die Erkrankung auch zufällig bei bildgebenden Untersuchungen des Bauches entdeckt, bei denen Teile der Lungen mit abgebildet werden. Das zeigt eine neue Studie aus Kanada.

Anzeige

Die Magen-Darm-Symptome bei Covid-19 sind recht variabel und können sich in Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall und Bauchschmerzen äußern. Etwa 18 Prozent aller Infizierten wiesen solche Symptome auf, und bei 16 Prozent der Fälle kam es sogar ausschließlich zu Magen-Darm-Beschwerden.

"Es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass die Bauchsymptomatik bei Covid-19 häufig vorkommt", sagte der Radiologe Mitch Wilson von der Fakultät für Medizin und Zahnmedizin der Universität Alberta. Die Übersichtsarbeit wurde in der Fachzeitschrift "Abdominal Radiology" veröffentlicht.

Bei Magen-Darm-Symptomen wachsam sein

Zusätzlich zu den Magen-Darm-Symptomen stellten die Forscher auch fest, dass es einige typische Hinweise auf eine Erkrankung mit Covid-19 gibt, wenn Untersuchungen des Bauchraums bei Radiologen durchgeführt werden. Dazu zählen Entzündungen des Dünn- und Dickdarms, Luft in der Darmwand und Darmperforationen. Diese Anzeichen sind ziemlich selten, könnten aber auf Patienten mit fortgeschrittener Krankheit hinweisen.

Wilson erläuterte: "Wenn wir diese Dinge sehen, wissen wir nicht unbedingt, dass ein Patient Covid-19 hat, denn es kommen verschiedene Ursachen infrage. Eine dieser möglichen Ursachen ist jedoch eine Infektion mit dem Virus. In einer Gegend, in der Covid-19 sehr verbreitet ist, sollte dies vom überweisenden Arzt als Möglichkeit in Betracht gezogen und möglicherweise angesprochen werden."

ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.