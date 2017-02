Eine Haferflocken-Mahlzeit enthält besonders viele Ballaststoffe, die die Verdauung fördern.

© Africa Studio - Fotolia.com

Vollkorn kurbelt den Kalorienverbrauch an

Vollkorn gilt als gesund, doch hilft es auch beim Abnehmen? Eine neue Studie, die sich dem Energieverbrauch widmet, deutet darauf hin, dass Vollkornprodukten den Stoffwechsel anregen und den täglichen Kalorienverbrauch erhöht.

Anzeige

Studienteilnehmer, die täglich eine bestimmte Menge Ballaststoffe aus Vollkornprodukten zu sich nahmen, verbrauchten jeden Tag etwa 100 Kalorien mehr als Teilnehmer, die raffinierte Körner aßen. Bei Frauen waren es mindestens 25 Gramm Ballaststoffe, bei Männern mindestens 38 Gramm. Dies berichten Forscher von der Tufts University in Boston in der Fachzeitschrift American Journal of Clinical Nutrition. Sie hatten über acht Wochen die Ernährung von 81 Studienteilnehmern kontrolliert und die Auswirkungen einer ballaststoffreichen bzw. -armen Ernährung auf Ruheumsatz, Hunger und Sättigungsgefühl analysiert. Der erhöhte Kalorienverbrauch, den die Forscher in der Gruppe der Vollkornesser verzeichneten, war mit einem 30-minütigen schnellen Spaziergang vergleichbar oder dem täglichen Verzehr eines kleinen Kekses.

Den Wissenschaftlern zufolge könnte eine Kombination von zwei Faktoren für den Mehrverbrauch an Kalorien verantwortlich sein: Ein Anstieg des energetischen Grundumsatzes im Ruhezustand sowie ein größerer Energieverlust über den Stuhl. Bei Vollkornprodukten wie Vollkornmehl, Haferflocken oder Vollkornreis ist die äußerste Schicht des Korns noch vorhanden. Raffinierte Körner sind dagegen fein gemahlen und gereinigt. Bei ihnen werden unter anderem Ballaststoffe entfernt. Beispiele sind weißes Mehl, Weißbrot oder weißer Reis.

HH





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.