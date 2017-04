Milch enthält bestimmte Stoffe, die mit dem Schilddrüsenhormon reagieren.

Schilddrüsenhormon nicht mit Milch einnehmen

Wer täglich Tabletten mit Schilddrüsenhormonen einnehmen muss, tut das am besten nicht mit Milch. Eine Studie ergab, dass dadurch der Körper weniger des Hormons aufnimmt.

In der kleinen Studie, an der 10 gesunde Erwachsene teilgenommen hatten, zeigte sich der erwartete Effekt: Hatten die Teilnehmer die Hormontablette zusammen mit Kuhmilch geschluckt, fanden die Forscher hinterher in Blutproben deutlich weniger des Hormons im Vergleich zu einer Einnahme mit Wasser. "Diese verringerte Aufnahme bedeutet, dass die Patienten unter Umständen nicht die Dosis des Schilddrüsenhormons erhalten, die der Arzt ihnen verschrieben hat", sagte Studienleiterin Dr. Deborah Chon aus Los Angeles. Sie stellte die Ergebnisse auf einem US-amerikanischen Kongress zum Thema Hormonstoffwechsel in Orlando vor.

Die Ergebnisse seien logisch, so Chon, denn Milch enthalte Calcium und dieser Mineralstoff sei bekannt dafür, dass er die Aufnahme des Schilddrüsenhormons L-Thyroxin in den Körper behindert. Generell empfehlen Ärzte und Apotheker, Schilddrüsenhormon-Präparate am besten mit Wasser zu schlucken - und zwar morgens auf nüchternen Magen 30 bis 60 Minuten vor dem Essen oder der Einnahme anderer Arzneimittel bzw. Vitamine. So ist sichergestellt, dass das Hormon in der vorgesehenen Menge aus dem Magen-Darm-Trakt in den Blutkreislauf gelangt.

