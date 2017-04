Ein Kaffee soll aus dem Mittagstief helfen, aber es gibt effektivere Fitmacher.

© thodonal - Fotolia.com

Energiekick? Besser Treppensteigen als Kaffee

Lange zu sitzen und auf den Bildschirm eines Computers zu starren, gehört zum Arbeitsalltag in vielen Büros. Sinken geistige Frische und Motivation im Laufe des Tages, sollen oft koffeinhaltige Getränke für den nötigen Energieschub sorgen. Einer kleinen Studie zufolge ist jedoch ein bisschen Bewegung, z.B. Treppensteigen, hilfreicher.

Wer zehn Minuten lang mit normaler Geschwindigkeit Treppenstufen hinauf- und hinabgeht, fühlt sich anschließend energiegeladener als nach dem Genuss von 50 Milligramm Koffein. Dies berichten Patrick J. O’Connor, Professor im Bereich Kinesiologie der University of Georgia, und Derek Randolph im Fachblatt Physiology and Behavior. 50 Milligramm Koffein entspricht ungefähr der Menge, die in einer Dose koffeinhaltiger Limonade bzw. einem Espresso enthalten ist. Während weder Koffein noch Bewegung einen deutlichen Einfluss auf die geistige Leistungsfähigkeit hatten, darunter Gedächtnis oder Aufmerksamkeit, fühlten sich die Testpersonen nach dem Treppenlaufen motivierter und energiegeladener. Ein vorübergehendes Gefühl, das direkt nach der Bewegung empfunden wurde, so die Forscher.

Man habe im Büroalltag vielleicht nicht die Möglichkeit, Schwimmen zu gehen, aber möglicherweise doch zehn Minuten, um Treppen zu laufen, so O’Connor. Und die meisten Menschen hätten an ihrem Arbeitsplatz Zugang zu Treppenstufen. Der Vorteil gegenüber einem Spaziergang an der frischen Luft sei, dass man nicht nass werde, wenn es mal regnet, sagt der Forscher. Zwar gebe im Hinblick auf den Nutzen, den der Treppen-Sport habe - speziell wenn es nur um zehn Minuten gehe - noch viel zu erforschen. Doch deute ihre Studie darauf hin, dass selbst eine kurze Runde Treppenlaufen das Gefühl von Energie steigern kann, ohne sich negativ auf geistige Funktionen auszuwirken. An der Studie nahmen 18 junge Frauen teil, die mit weniger als sechseinhalb Stunden Schlaf pro Nacht ein chronisches Schlafdefizit aufwiesen.

