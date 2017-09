Hohes Cholesterin lässt sich mit einer Umstellung des Lebensstils und Medikamenten gut behandeln.

Weniger Todesfälle durch Statine

Viele Menschen nehmen Statine ein, um ihren Cholesterinwert in Schach zu halten und sich vor Herzkrankheiten schützen. Britische Forscher haben nun herausgefunden, dass die Medikamente das Risiko für einen vorzeitigen Tod tatsächlich deutlich senken.

Die Wissenschaftler vom Imperial College London hatten Männer mit hohen Cholesterinwerten, die zu Beginn der Studie noch keine Herzkrankheit hatten, über einen Zeitraum von 20 Jahren verfolgt. Wie sie im Fachblatt Circulation berichten, zeigte sich, dass die Einnahme von Statinen das Risiko der Teilnehmer, an einer Herzkrankheit zu sterben, um mehr als ein Viertel verringern konnte. In der Gruppe der Männer, die extrem hohe Werte für das schädliche LDL-Cholesterin von über 190 mg/dL hatten, senkte die Einnahme von täglich 40 Milligramm Pravastatin die Sterberate um 18 Prozent. Zudem verringerte sich mit dem Cholesterinsenker die Gefahr, innerhalb der 20 Jahre an einer koronaren Herzkrankheit zu sterben, um 28 Prozent. Für andere kardiovaskulären Erkrankungen verringerte sich das Risiko um 25 Prozent, so das Ergebnis der Studie.

Erstmals habe sich gezeigt, dass Statine das Gesundheitsrisiko auch bei Menschen senken kann, die abgesehen von ihren hohen Cholesterinwerten gesund sind. Dies rechtfertige die Empfehlung, diese Menschen mit Statinen zu behandeln anstatt dem Ansatz "Beobachten und Abwarten" zu folgen. Selbst bei einem leicht erhöhten Cholesterinwert steige langfristig das Risiko für Herzkrankheiten, so die Forscher. Ihre Studie unterstütze die Vorstellung, dass der LDL-Status einer der Hauptgründe für das Risiko von Herzkrankheiten sei und dass sich schon eine leichte Verringerung langfristig positiv auswirke.

