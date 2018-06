Genauso wie Tabletten und Arzneisaft müssen wirkstoffhaltige Cremes und Salben richtig dosiert werden-

© Dan Race - Fotolia.com

Salben: Die 3 häufigsten Fehler beim Eincremen

Ob bei Mückenstichen, Hautausschlag, Ekzemen oder anderen Krankheiten: Cremes und Salben kommen häufig zum Einsatz. Welche beliebten Fehler viele Menschen bei der Anwendung machen und wie es richtig geht, erklärt Dr. Matthias Wilken, Apotheker beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie e. V. (BPI).

Anzeige

Viel hilft nicht immer viel

Arzneimittel aus der Tube ziehen abhängig von ihrer Zusammensetzung schnell oder langsam ein. Fettige Präparate sollten in der Regel dünn aufgetragen und leicht einmassiert werden, wässrige ziehen in der Regel schnell von selbst ein. Einige Cremes, zum Beispiel solche mit Kortison, sollten zudem generell besser dünn aufgetragen werden. Hinweise zur genauen Dosierung und zur richtigen Anwendung finden Sie in der Packungsbeilage. Oder Sie fragen Ihren Arzt oder Apotheker.

Duschen, cremen, Hände waschen

Bevor man Salben anwendet, lohnt es sich kurz nachzudenken, was man in den nächsten 15 Minuten danach tun möchte. "Stehen Duschen oder Baden auf dem Plan, sollten Sie lieber kurz warten und erst danach cremen", rät der Apotheker. "Ansonsten besteht die Gefahr, dass das Präparat noch nicht vollständig eingezogen ist und der Wirkstoff abgewaschen wird. Und natürlich gilt: Nach dem Cremen Hände waschen, damit der Wirkstoff nicht dahin gerät, wo er nicht hin soll, zum Beispiel ins Auge."

Auf die Haltbarkeit achten

Ist ein Arzneimittel abgelaufen, sind die sichere Anwendung und die Wirksamkeit nicht mehr gewährleistet. Das Haltbarkeitsdatum auf Salben und Cremes bezieht sich auf das ungeöffnete Medikament; im geöffneten Zustand ist es in der Regel noch etwa drei Monate haltbar. Hat sich das Arzneimittel verfärbt, seine Konsistenz geändert oder riecht es schlecht, sollte es nicht mehr angewandt, sondern wie alle abgelaufenen Arzneimittel über den Hausmüll entsorgt werden.

BPI/NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.