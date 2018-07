Einige Katzen trinken lieber aus einem fließenden Wasserhahn als aus einem Napf.

Sommerhitze: Haustiere zum Trinken animieren

Viel trinken ist wichtig, das gilt für Menschen genauso wie für Tiere. Doch so manche Zwei- und Vierbeiner trinken generell zu wenig. Als Langzeitfolgen können vor allem bei Katzen und Hunden, die Trockenfutter erhalten, Nierenleiden und Blasensteine auftreten. In der Sommerhitze ist schlimmstenfalls ein Hitzschlag oder Kreislaufkollaps die Folge. Mit diesen Tipps lassen sich Haustiere zum Trinken animieren.



"Nehmen Tiere zu wenig Flüssigkeit auf, kann Hitze gefährlich werden", sagt Jana Hoger, Fachreferentin für Tierische Mitbewohner bei PETA. Die Expertin gibt folgende Tipps für heiße Tage:

Mehrere Trinknäpfe an verschiedenen Orten anbieten: Dies hat zwei Vorteile – einerseits muss der Vierbeiner niemals weit laufen, andererseits haben auch Hunde und vor allem Katzen mitunter spezielle Vorlieben. Katzen möchten häufiger nicht dort trinken, wo sie essen. Manche Tiere mögen beispielsweise erhöhte Standorte, zum Beispiel den Napf lieber auf der Fensterbank als auf dem Küchenfußboden.

Auch Pferde, Schafe oder Kühe haben im Sommer einen erhöhten Wasserbedarf – große Pferde trinken bis zu 100 Liter am Tag. Die Tränke sollte mindestens einmal täglich kontrolliert werden, damit eine ständige Zufuhr von Frischwasser gewährleistet ist.



Ausreichend Trinken ist auch für Kleintiere wie Kaninchen und Meerschweinchen wichtig. Beide Arten neigen zu Harnwegsinfekten und können im Sommer schnell überhitzen. Viele Tiere lieben es, wenn das Wasser mit Vitamintropfen angereichert wird. Salzlecksteine sind nicht zu empfehlen, sie fördern die Harnsteinbildung.



Vögeln muss ebenfalls ständig frisches und möglichst kühles Trinkwasser zur Verfügung stehen.



Lebensgefahr: Erste Symptome eines Hitzeschlags erkennen

Anzeichen für eine Überhitzung beim Hund sind starkes Hecheln und Apathie, teils aber auch Nervosität. Sehr starkes Hecheln, Taumeln, eine dunkle, bläuliche Zunge oder ein glasiger Blick und Erbrechen können darauf schließen lassen, dass der Hund einen Hitzeschlag erlitten haben könnte und in akuter Lebensgefahr schwebt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen: Das überhitzte Tier muss sofort in den Schatten gebracht werden. Der Körper des Hundes sollte mit handwarmem oder leicht kühlem Wasser gekühlt werden. Stets an den Pfoten mit der sanften Kühlung beginnen, nicht in der Nähe des Herzens. Das dringend notwendige Trinkwasser darf ebenfalls nicht eiskalt sein. Anschließend muss das Tier umgehend zum Tierarzt – auch, wenn sich sein Zustand durch die Erste-Hilfe-Maßnahmen scheinbar verbessert hat.



Beginnt ein Pferd ohne ersichtlichen Grund plötzlich stark zu schwitzen, lässt die Körperspannung nach und fängt schlimmstenfalls an, zu taumeln, hat es möglicherweise einen Hitzschlag erlitten. In diesem Fall muss sofort ein Tierarzt gerufen werden. Als Erste-Hilfe-Maßnahmen bringen Pferdehalter ihr Tier umgehend an einen schattigen, gut belüfteten Ort und übergießen das Tier mit leicht kühlem, niemals eiskaltem Wasser. Nasse Umschläge können ebenfalls helfen.



Liegt ein sonst gesundes Kaninchen oder Meerschweinchen an einem heißen Tag teilnahmslos auf der Seite und atmet schnell und flach, sollte es unmittelbar in ein kühles feuchtes Handtuch eingewickelt und zum Tierarzt gebracht werden, da es möglicherweise einen Hitzeschlag erlitten hat und an Kreislaufversagen sterben kann. Da Kaninchen besonders sensibel auf Hitze reagieren, sollten sie an warmen Tagen an einem kühlen, schattigen Ort untergebracht werden.

