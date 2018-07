Mit den richtigen Vorkehrungen lässt sich Bewegung auch bei hohen Temperaturen genießen.

Tipps für den Sport im Sommer

Im Sommer macht Bewegung im Freien viel Spaß. Doch bei großer Hitze ist besondere Vorsicht geboten, denn auch beim Freizeitsport können Sonnenstich und Hitzschlag drohen. Bei hohen Temperaturen müssen Herz und Kreislauf deutliche Mehrarbeit leisten, um den Körper zu kühlen. In der Folge ist der Mensch schneller erschöpft und in seiner Leistungsfähigkeit eingeschränkt.

"Das Sportprogramm sollte in die kühlen Morgenstunden gelegt werden. Die Luft ist dann noch frisch und die Ozonwerte am niedrigsten", sagt Petra Engel-Djabarian, Vorstand des Apothekerverbandes Rheinland-Pfalz. Ozon ist ein Gas, das die Schleimhäute reizt und Kopfschmerzen verursachen kann. Wer nicht auf die frühen Morgenstunden oder auf schattige Wege zum Trainieren ausweichen könne, solle unbedingt an Sonnencreme, Sonnenbrille und eine helle Kappe denken, um sich vor Sonnenbrand und Sonnenstich zu schützen. Außerdem rät die Apothekerin, regelmäßig und ausreichend zu trinken: "Unser körpereigenes Kühlsystem braucht viel Flüssigkeit. Der Schweiß auf der Haut kühlt uns. Darum sollte man schon einige Zeit vor dem Training mit dem Trinken beginnen, um die Wasserspeicher des Körpers zu füllen. Wer länger als eine halbe Stunde Sport treibt, sollte eine Wasserflasche dabei haben, um durch das Schwitzen verlorenes Wasser und Mineralien zu ersetzen."

Wer sich schon vor dem Sport schlapp fühlt oder Kopfschmerzen hat, sollte auf das Training eher verzichten. Engel-Djabarian: "Unser Körper gibt uns die richtigen Signale, auf die man besser hört. Bei Hitze muss man nicht an seine Grenzen gehen und kann stattdessen das Pensum reduzieren und öfter Pausen einlegen. Bei Warnsignalen wie Übelkeit, Kopfschmerz, Muskelkrämpfen oder gar Herzrasen muss das Training sofort unterbrochen werden. Dann heißt es: Ab in den Schatten, sich setzen oder hinlegen und nach Möglichkeit kleine Schlucke Wasser trinken." Nach dem Sport rät die Apothekerin, sich nicht gleich eiskalt abzuduschen, sondern sich eine Viertelstunde Pause zum Nachschwitzen zu gönnen: "Das rasche Abkühlen durch eine kalte Brause kann im schlimmsten Fall zu Herzrhythmusstörungen führen."

