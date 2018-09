Camu-Camu ist eine wahre Vitamin-C-Bombe, die im Amazonasgebiet wächst.

Superfood: Hilft Camu-Camu beim Abnehmen?

Es klingt zu gut, um wahr zu sein: Man isst ein bisschen Obst und kann danach essen, ohne zuzunehmen. Die Frucht, die diese sagenhafte Wirkung haben soll, heißt Camu-Camu und wächst im Amazonasgebiet. In Versuchen mit Mäusen habe sich ein solcher Effekt gezeigt, wie Forscher aus Kanada im Fachmagazin Gut berichten.

Der in Südamerika heimische Camu-Camu-Strauch gehört zur Familie der Myrtengewächse und ist besonders reich an Vitamin C und sekundären Pflanzeninhaltsstoffen. Die Forscher um Seniorautor Professor Dr. André Marette von der Laval University in Québec testeten die Wirkung von Camu-Camu-Extrakt bei Mäusen, die zucker- und fettreich ernährt wurden. Tiere, die den Extrakt erhielten, nahmen bei gleicher Ernährung innerhalb von acht Wochen 50 Prozent weniger zu als Mäuse, denen kein Camu-Camu-Extrakt verabreicht wurde. Der Pflanzenextrakt verbesserte zudem Glukosetoleranz und Insulinsensitivität und verhinderte eine Fettansammlung in der Leber.

Bei Tieren, die Camu-Camu erhielten, veränderte sich zudem die Darmflora: Das Bakterium Akkermansia muciniphila dominierte, Lactobacillus verschwand. Dies könne zu dem gefundenen Effekt beitragen, glauben die Forscher. Eine weitere Ursache sei vermutlich die Aktivierung des braunen Fettgewebes durch Camu-Camu. Dieses wird, anders als das weiße Fettgewebe, nicht zur Speicherung von Energie verwendet, sondern verbraucht sie zur Wärmeproduktion. Bei den behandelten Tieren waren eine Aktvierung des braunen Fettgewebes sowie ein erhöhter Energieverbrauch zu beobachten. Nun wollen die Forscher testen, ob Camu-Camu-Extrakt bei Menschen dieselben Effekte hat. Kapseln oder Pulver mit Extrakten der Frucht gibt es in einigen deutschen Reformhäusern. Bislang war die Frucht vor allem wegen ihrem hohen Vitamin-C-Gehalt bekannt.

