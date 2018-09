Die Mundflora liefert Hinweise darauf, ob ein Kind später übergewichtig werden könnte.

Kinder: Mundflora zeigt Risiko für Übergewicht an

Auf der Suche nach Faktoren, die einen frühen Hinweis auf Übergewicht bei Kindern liefern könnten, sind US-Forscher auf eine interessante Verbindung gestoßen. Demnach gibt es offenbar einen Zusammenhang zwischen der Bakteriengemeinschaft im Mund und der Gewichtszunahme in der frühen Kindheit.

Wie die Studie zeigt, liefert die orale Bakteriengemeinschaft im Alter von zwei Jahren Hinweise darauf, ob ein Kind später dick werden könnte. Dies berichtet Kateryna Makova, Professorin für Biologie an der Pennsylvania State University im Fachblatt Scientific Reports. Makova und Kollegen hatten die im Mund lebenden Mikroorganismen von 226 Zweijährigen unter die Lupe genommen und herausgefunden, dass die Bakteriengemeinschaft bei jenen, die als Baby und Kleinkind schneller an Gewicht zugelegt hatten, weniger divers war. Eine schnelle Gewichtszunahme in diesem Lebensabschnitt wiederum gilt als starker Risikofaktor für Übergewicht bei Kindern.

Außerdem zeigte sich, dass bei diesen Kindern ein höheres Verhältnis von Firmicutes- zu Bacteroidetes-Bakterien zu finden war. Diese beiden Bakteriengruppen zählen zu den häufigsten des menschlichen Mikrobioms. Sollten sich die Ergebnisse in anderen Studien bestätigen, könnte ein Blick auf die im Mund lebenden Mikroorganismen einen frühen Hinweis auf die Gefahr für Übergewicht bei Kindern liefern. Die Forscher denken an einen einfachen Test, der in Arztpraxen durchgeführt werden kann. Dies sei deshalb so spannend, weil Proben aus dem Mundraum viel leichter zu bekommen seien als aus dem Darm, so Makova. Auf diese Weise könnten bereits früh Maßnahmen ergriffen werden, um Übergewicht bei Kindern gegenzusteuern.

