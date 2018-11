Gemeinsames Singen hellt nicht nur die Stimmung auf, sondern verbessert auch Motorik und Schluckbeschwerden bei Parkinson-Patienten.

© highwaystarz - stock.adobe.com

Singen bessert Parkinson-Symptome

Beim therapeutischen Singen werden nicht nur die Atmung und die Kontrolle über das Schlucken trainiert: Auch die Stimmung, Stress und motorische Symptome bessern sich bei Parkinson-Patienten.

Anzeige

Einmal pro Woche mit Parkinson-Patienten singen: Das erzeugt positive Effekte, die sogar denen von Medikamenten nahekommen. Atemwegs- und Schluckkontrolle, die Stimmung der Patienten, Stressindikatoren und motorischen Symptome bessern sich durch gemeinsames Singen. Sogar Blutdruck, Herzfrequenz und das Stresshormon Kortisol waren nach den Gesangsstunden niedriger, und die Patienten empfanden weniger Angst und Traurigkeit. Das berichtet Elizabeth Stegemöller, Assistenzprofessorin für Kinesiologie an der Iowa State University, die ihre Pilotstudie auf der Tagung für Neurowissenschaften in San Diego vorstellte. "Wir sehen jede Woche eine Verbesserung, wenn die Patienten die Gesangsgruppe verlassen. Es ist fast so, als hätten sie mehr Schwung in ihrem Schritt. Wir wissen, dass sie sich gut fühlen und ihre Stimmung gehoben ist", sagte Stegemöller. "Einige der Symptome bessern sich manchmal nicht durch Medikamente, aber das Singen lindert sie."

Woher diese Effekte kommen, ist noch unklar und wird weiter untersucht. Stegemöller und Kollegen vermuten jedenfalls, dass therapeutisches Singen eine günstige Behandlungsmöglichkeit mit großem Potential ist, um motorische Symptome, Stress und die Lebensqualität von Parkinson-Patienten zu verbessern.

ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.