Nach einer Magenbypass-Operation fühlen sich Patienten deutlich leistungsfähiger.

© Nichizhenova Elena - stock.adobe.com

Magenverkleinerung fördert Muskelkraft

Nach einer Magenverkleinerung verringert sich bei Personen mit krankhaftem Übergewicht das Körpergewicht dramatisch. Dies geht häufig auch mit einem Verlust an Muskelmasse einher. Forscher der University of California in San Francisco zeigten nun jedoch, dass sich die Leistungsfähigkeit der Betroffenen und ihre relative Muskelkraft – bezogen auf das Körpergewicht – deutlich verbesserten.

Anzeige

Nach einer Magenbypass-Operation verbesserten sich die relative Muskelkraft, die Gehgeschwindigkeit und andere Körperfunktionen bei adipösen Patienten signifikant. Das berichten die Wissenschaftler von der University of California in San Francisco im Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism der Endocrine Society.

"Unsere Forschung hat gezeigt, dass sich durch die Operation zwar die maximale Muskelkraft verringert, wenn die Patienten Gewicht verlieren. Im Verhältnis zu ihrer Leibesfülle bemerken sie jedoch eine Zunahme ihrer relativen Kraft", sagt Studienautorin Diana Alba. Für die Studie verglichen die Wissenschaftler sechs und zwölf Monate nach der Magenbypass-OP die Körperzusammensetzung, Griffstärke, körperliche Aktivität und die Leistungsfähigkeit von 47 adipösen Erwachsenen mit den Werten vor dem Eingriff.

Ein Magenbypass-OP hilft Menschen mit starkem Übergewicht, ihr Körpergewicht zu reduzieren und ihre Gesundheit zu verbessern. Durch einen Magenbypass wird die Größe des Magens reduziert, wodurch es zu hormonellen Veränderungen kommt und die Nährstoffaufnahme verringert wird. Durch die OP wird der Verdauungstrakt umgeleitet, so dass der größte Teil des Magens und ein Teil des Dünndarms umgangen werden.



ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.