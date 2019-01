© Prostock-studio - stock.adobe.com

Katheterablation: Vorhofflimmern mit Hitze und Kälte behandeln

Gerät das Herz aus dem Takt, können Medikamente helfen, Frequenz und Rhythmus zu erhalten. Daneben gewinnt auch eine nicht-medikamentöse Alternative an Bedeutung, die sogenannte Katheterablation, berichtet Priv.-Doz. Dr. René Andrié vom Herzzentrum Helios Klinikum Siegburg auf einer Fortbildungsveranstaltung für Apotheker in Schladming, Österreich.

Mehr oder weniger zufällig habe ein Kardiologe entdeckt, dass Patienten mit Vorhofflimmern an den Pulmonal- oder Lungenvenen, die in den linken Vorhof des Herzens münden, bestimmte Triggerpunkte besitzen, so Andrié. Dabei handle es sich um einzelne Muskelzellen, die Impulse geben und so das Vorhofflimmern auslösen können. Ziel der Katheterablation ist es, diese Erregungsleitung zu unterbrechen. "Das geschieht, indem man die Venen mittels eines Katheters verödet, das heißt eine kreisrunde Narbe darum zieht", erklärt der Mediziner.

Das kann mithilfe von Strom über einen Katheter geschehen oder durch einen Kälteballon. "Wir schieben den Ballon in eine dieser Venen, dann füllen wir ihn mit Lachgas und frieren ihn in der Vene fest", so der Kardiologe. Da, wo der Kälteballon mit Gewebe in Kontakt kommt, werden Temperaturen von minus 80 Grad Celsius erreicht. Über ein Kontrastmittel lasse sich feststellen, ob die Vene komplett abgedichtet sei. Dieses Prozedere werde in jeder Vene zweimal für jeweils vier Minuten durchgeführt.

"Wenn es um das Wiederauftreten von Vorhofflimmern geht, ist diese Methode effektiver als jedes Medikament", sagte Andrié. Die Komplikationsrate sei gering, und bei Betroffenen mit Herzschwäche senke die Behandlung darüber hinaus sogar die Sterberate.

Vorhofflimmern ist die häufigste anhaltende Herzrhythmusstörung. "Man kann grob sagen, dass jeder vierte ab 40 in seinem Leben Vorhofflimmern bekommen wird", schätzte Andrié und betonte, wie wichtig es sei, Vorhofflimmern zu behandeln, da bei Betroffenen die Sterberate deutlich erhöht sei. Gleiches gelte für das Schlaganfallrisiko. Zu den Symptomen, mit denen sich eine Herzrhythmusstörung bemerkbar machen kann, zählen das Gefühl von Herzstolpern, Herzrasen oder Aussetzern, Unwohlsein, Luftnot und Schwindel bis hin zu Bewusstseinsverlust und plötzlichem Herztod.

