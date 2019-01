Den meisten Patienten fällt es leichter, anstatt mehrerer Medikamente täglich nur eine einzige Tablette einzunehmen.

Bluthochdruck: Kombipräparate sind besser als Einzelwirkstoffe

Viele Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck werden gleichzeitig mit mehreren Wirkstoffen behandelt. Patienten fällt es jedoch schwer, mehrmals am Tag verschiedene Tabletten einzunehmen. Besser ist es daher, auf eine fixe Kombination aus mehreren Arzneistoffen in einer einzigen Tablette zurückzugreifen, sagte Prof. Dr. Rolf Daniels bei einem internationalen Fortbildungskongress der Bundesapothekerkammer in Schladming, Österreich.

Je weniger verschiedene Tabletten ein Patient schlucken muss, desto länger hält er seine Behandlung in der Regel durch. Besonders bei mehrmaliger Einnahme pro Tag spielt das eine Rolle: Mehr als 8 von 10 Patienten, die einmal täglich Medikamente einnehmen sollen, tun dies langfristig zuverlässig. Bei einer dreimal täglichen Einnahme sind es nur noch 6 von 10 Patienten. "Die geschickte Auswahl von Arzneimitteln kann also dazu beitragen, dass eine Therapie langfristig erfolgreich ist", sagt Daniels. Der Apotheker lehrt Pharmazeutische Technologie an der Universität Tübingen.

Laut der vor kurzem veröffentlichten Europäischen Leitlinie zur Behandlung von Bluthochdruck sind Zweier- oder Dreier-Kombipräparate als Therapiestandard anzusehen. Daniels: "Aber sie sind bislang erst für die Patienten zugelassen, bei denen Monopräparate nicht ausreichend wirken. Noch hinken viele Zulassungen also der Leitlinie hinterher."

Kombipräparate können aber auch Nachteile haben: Denn durch das feste Mischungsverhältnis kann der Arzt bei seiner Verordnung schlechter auf individuelle Besonderheiten eingehen. Zudem sind Kombipräparate für den Beginn einer Therapie, bei der die Dosis der Wirkstoffe langsam gesteigert werden muss, oft nicht verfügbar. Außerdem sind Kombipräparate oft teurer als die Monopräparate.

