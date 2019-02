Zahnseide gehört zu einer gründlichen Mundhygiene dazu. Wann sie am besten zum Einsatz kommt, haben Studenten jetzt untersucht.

Erst Zähneputzen, dann Zahnseide - oder anders herum?

Zahnärzte empfehlen, zusätzlich zum täglichen Putzen auch Zahnseide zu verwenden, um die Zahnzwischenräume zu reinigen. Aber ist dabei die Reihenfolge wichtig? Das haben Wissenschaftler nun untersucht und sind zu einem eindeutigen Ergebnis gekommen.

Zähneputzen allein reicht für die gründliche Entfernung von Plaque nicht aus, weil die Zahnzwischenräume dabei besonders im hinteren Bereich nicht vollständig erfasst werden. Daher ist Zahnseide ein Muss - aber welche Reihenfolge ist die richtige?

Eine kleine Studie mit 25 Zahnmedizinstudenten kommt zu dem Ergebnis: Erst Zahnseide benutzen und anschließend die Zähne putzen. Für die Untersuchung wurden die Teilnehmer in zwei Gruppen aufgeteilt, die jeweils genaue Anweisungen erhielten, wie sie ihre Zähne reinigen sollten. In der Gruppe, die zuerst Zahnseide benutzt hatte, war die Entfernung der Beläge insgesamt und in den Zahnzwischenräumen besser als bei der umgekehrten Reihenfolge. Auch die Fluoridkonzentration im Biofilm der Zahnzwischenräume war höher, wenn zuerst Zahnseide verwendet wurde. Fluorid, das in vielen Zahnpasten steckt, härtet die Zähne, macht sie resistenter gegen Säuren und schützt vor Karies.

Die Autoren der Studie führen das Ergebnis darauf zurück, dass Partikel aus dem Zahnzwischenraum besser entfernt werden, wenn die Zahnzwischenräume schon vor dem Putzen mit Zahnseide gereinigt werden. Sie nehmen an, dass das Ausspülen nach dem Zähneputzen zusätzlich dazu beiträgt.

