Akupunktur ist eine traditionelle chinesische Heilmethode, die bei vielen Beschwerden zum Einsatz kommt.

Akupunktur hilft bei Wechseljahresbeschwerden

Wöchentliche Akupunktursitzungen können offenbar Hitzewallungen, Schweißausbrüche, Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen, Haut- und Haarprobleme lindern. Nach sechs Wochen hatte die große Mehrzahl der behandelten Frauen das Gefühl, dass sich ihre Beschwerden gebessert hätten. Nebenwirkungen gab es keine.

Akupunktur könnte der Studie zufolge eine realistische Behandlungsoption für Frauen in der Menopause darstellen, die keine Hormonersatztherapie anwenden können oder wollen. Nach sechs Wochen hatten 80 Prozent der behandelten Frauen das Gefühl, dass die Sitzungen ihnen geholfen hätten. Im Vergleich zu Frauen in der Kontrollgruppe, die keine Akupunktur erhalten hatten, empfanden sie die Hitzewallungen bereits nach drei Wochen als deutlich weniger störend.

"Nicht alle Frauen in den Wechseljahren brauchen oder verlangen eine Behandlung, und wir glauben, dass dieser Akupunktur-Eingriff für Frauen am relevantesten ist, die unter mittelschweren bis schweren Wechseljahresbeschwerden leiden", schreiben die Autoren um Dr. Kamma Sundgaard Lund der Universität in Kopenhagen. Für die Studie wurden 36 von 70 Frauen in der Menopause fünf Wochen lang einmal wöchentlich mit einer standardisierten Akupunktur behandelt. Binnen eines halben Jahres beantworten die Frauen viermal Fragebögen zu ihren Beschwerden.

Beschwerden während der Wechseljahre treten häufig auf und können die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen. Die Symptome können mit Medikamenten behandelt werden, die jedoch häufig Nebenwirkungen haben. Nicht-pharmakologische Ansätze wie Bewegung, Entspannung und pflanzliche Mittel liefern dagegen oft nicht die gewünschten Ergebnisse.

