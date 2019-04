Jugendliche verzichten oft auf eine Inhalierhilfe, was sich auf die Wirkstoff-Menge auswirken kann.

Junge Asthma-Patienten nutzen Inhalatoren nicht immer korrekt

Bei einer Untersuchung von Kindern, die wegen Asthma in ein Krankenhaus in Chicago eingeliefert wurden, stellte sich heraus, dass annähernd die Hälfte von ihnen ihr Asthmaspray nicht richtig verwendeten. Besonders Jugendliche machten technische Fehler beim Inhalieren der Wirkstoffe. Dies führt dazu, dass sie nicht die korrekte Dosis des Medikaments einnehmen.

Von 113 Kindern und Jugendlichen zwischen zwei und 16 Jahren ließen 42 Prozent mindestens einen kritischen Schritt bei der Verwendung ihrer Inhalatoren zur Asthma-Behandlung aus, so das Ergebnis, das in der Fachzeitschrift Journal of Hospital Medicine veröffentlicht wurde. 18 Prozent – meist Jugendliche – ließen eine Inhalationshilfe, den Spacer, der als Abstandshalter dient, weg. Frühere Studien haben aber gezeigt, dass die Verwendung eines Abstandshalters die aufgenommene Dosis von 34 Prozent auf 83 Prozent erhöht.

Auch wenn Jugendliche ihre Medikamente eigenständig einnehmen, sei eine weitere Kontrolle wichtig, um sicherzustellen, dass sie Inhalator und Spacer richtig anwenden, so Waheeda Samady vom Kinderkrankenhauses in Chicago und Professor für Pädiatrie an der Northwestern University Feinberg School of Medicine. Nur so lasse sich eine optimale Asthmakontrolle erreichen. "Jugendliche denken möglicherweise, dass nur jüngere Kinder einen Abstandhalter benötigen. Er wird jedoch auch für Erwachsene empfohlen", betont Samady.

Wenn die Medikamente in der richtigen Dosis eingenommen werden, können die meisten Kinder und Jugendlichen ein normales Leben führen. Eine unsachgemäße Inhalatortechnik kann hingegen zu unkontrolliertem Asthma und Krankenhausaufenthalten führen. Im Zweifelsfall sollte man sich die richtige Anwendung vom Arzt oder Apotheker zeigen lassen.

