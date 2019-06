Nachgewiesene Infektionen mit dem Norovirus sind meldepflichtig.

© jarun011/iStockphoto

Kommt bald eine Impfung gegen Noroviren?

Amerikanische Forscher haben einen Antikörper entdeckt, der mehrere Stämme des Norovirus hemmt. Daraus könnte sich ein wirksamer Impfstoff gegen die hoch ansteckenden Durchfallerreger entwickeln lassen, die immer wieder Pandemien auslösen.

Anzeige

Noroviren sind eine häufige Ursache für schwere Magen-Darm-Infektionen mit Durchfall und Erbrechen. Fast 60 Prozent aller Norovirus-Infektionen gehen auf bestimmte Erregerstämme zurück, die seit 1996 immer wieder Pandemien verursacht haben. Für einen wirksamen Impfstoff gegen Noroviren muss ein neutralisierender Antikörper identifiziert werden, der möglichst alle Stämme und auch solche, die sich in Zukunft verbreiten werden, erfasst. "Wir haben ein Verständnis für das Virus und seine Veränderungen entwickelt, wie die körpereigene Immunantwort darauf abzielt und wie wir diese Informationen nutzen können, um einen besseren Impfstoff herzustellen", erläutert Studienautorin Prof. Lisa Lindesmith von der Gillings School of Global Public Health in den USA.

Die wichtigste Entdeckung der Wissenschaftler war deshalb ein Antikörper, der an ein typisches Merkmal des Virus bindet, das bei verschiedenen Noroviren häufig vorkommt. Dadurch können möglicherweise alle in der Natur vorkommenden Norovirus-Stämme neutralisiert werden. Das Merkmal ist hoch konserviert, was bedeutet, dass es sich nicht verändert. So bietet der Antikörper vermutlich über einen längeren Zeitraum einen breiten Schutz. Mit dem neuen Wissen können Impfstoffentwickler auch besser vorhersagen, wie und wie oft der Impfstoff im Laufe der Zeit neu formuliert werden muss.

ZOU





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.