Laufbandtraining hilft bei Regelschmerzen

Ausdauertraining auf dem Laufband lindert Schmerzen während der Menstruation und kann die Lebensqualität deutlich verbessern: Laut einer neuen Studie, die in der Fachzeitschrift Contemporary Clinical Trials veröffentlicht wurde, hatten Regelbeschwerden bei Frauen, die dreimal pro Woche auf dem Laufband trainierten, nach sechs Monaten um 22 Prozent abgenommen.

Frauen zwischen 18 und 43 Jahren absolvierten vier Wochen lang unter Aufsicht dreimal pro Woche ein Ausdauertraining und führten es ein halbes Jahr lang zu Hause weiter fort. Nach dieser Zeit beschrieben sie, dass sich ihre Lebensqualität und die Arbeitsfähigkeit gesteigert hatten. Im Vergleich zu einer Kontrollgruppe, die ihrem üblichen Lebensstil nachging, verspürten die Frauen nach vier Wochen bereits sechs Prozent weniger Regelschmerzen, nach weiteren sechs Monaten hatten sich die Menstruationsbeschwerden sogar um 22 Prozent reduziert.

"Frauen mit Regelschmerzen verzichten oft gezielt auf Sport. Wenn man Schmerzen hat, ist Bewegung oft das Letzte, was man machen möchte. Diese Studie hat jedoch gezeigt, dass körperliche Betätigung die Schmerzen signifikant verringerte", sagt Dr. Leica Claydon-Mueller, Dozentin an der Anglia Ruskin Universität in London.

Dr. Priya Kannan von der Hong Kong Polytechnic University fügte hinzu: "Die Verbesserung der Lebensqualität nach sieben Monaten war bemerkenswert." Kannan bezeichnete das Ausdauertraining als "Pauschalangebot" zur Schmerzbehandlung, Verbesserung der Lebensqualität und Verbesserung der Leistungsfähigkeit im Alltag.

