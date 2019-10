Im Themen-Spezial der Neuen Apotheken Illustrierten erfahren Leser, was Apotheken alles für Patienten tun.

Beratung, Rezeptur, Notdienst: So hilft die Apotheke

Die aktuelle Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. Oktober 2019 liegt in vielen Apotheken bereit. Im Titelbeitrag erfahren Sie, was Apotheken alles für Patienten tun: vom Notdienst über die Kontrolle von Medikamenten bis hin zum Herstellen von individuellen Rezepturen.

Nicht immer bietet die pharmazeutische Industrie passende Arzneimittel an. Vor allem Kinder benötigen individuell angefertigte Medikamente, sogenannte Rezepturen. Die Neue Apotheken Illustrierte hat einer Expertin über die Schulter geschaut, wie die Rezepturherstellung abläuft. Dieser und weitere Beiträge des aktuellen Themen-Spezials "So hilft die Apotheke" geben einen Eindruck von der Vielfalt an Dienstleistungen der Apotheken in Deutschland.

Allergien gegen Pollen oder Tierhaare sind weithin bekannt. Doch es gibt noch viele andere Dinge, auf die man allergisch reagieren kann. Ein paar nicht ganz so alltägliche oder bekannte Beispiele stellt der Hautarzt und Allergologe Dr. Heiko Grimme im Beitrag Dagegen kann man allergisch sein? vor.

Weitere Themen sind unter anderem: Faktencheck Grippe-Impfung +++ Linsen als gesunde Eiweiß-Pakete +++ Medikamente und Alkohol

