Wasser und Seife. Wichtige Bausteine, um sich wirksam vor Erkältungserregern zu schützen.

© ellisia - Fotolia

Erkältungen vorbeugen: Hände lange genug waschen

Am 15. Oktober ist Welthändewaschtag. Genau zur rechten Zeit, denn regelmäßiges und gründliches Händewaschen schützt vor Infektionen der Atemwege wie Erkältungen und Grippe, an denen besonders in Herbst und Winter viele Menschen erkranken. Dabei kommt es vor allem darauf an, die Hände lange genug zu waschen.

Anzeige

Viele Infektionskrankheiten werden über die Hände übertragen; beim Händeschütteln oder über gemeinsam genutzte Gegenstände werden Krankheitserreger leicht von Hand zu Hand weitergereicht. Berühren anschließend die ungewaschenen Hände das Gesicht, können die Erreger über die Schleimhäute von Mund, Nase oder Augen in den Körper gelangen und zu einer Infektion führen, warnt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA).

Dr. med. Heidrun Thaiss, Leiterin der BZgA, erklärt: "Die Hände regelmäßig und gründlich zu waschen, kann den Übertragungsweg leicht unterbrechen und das Infektionsrisiko deutlich verringern." Für wirksames Händewaschen sei es wichtig, lange genug die Hände einzuseifen. Thaiss empfiehlt, dafür 20 bis 30 Sekunden aufzuwenden. "Im Alltag nehmen sich die Menschen jedoch oft nicht genug Zeit. In unserer Repräsentativbefragung zum Thema Hygiene gab knapp die Hälfte der Befragten an, dass sie für das Waschen der Hände sogar weniger als 20 Sekunden Zeit verwenden."

Wie der Schutz vor Infektionskrankheiten am Waschbecken Schritt für Schritt gelingt, zeigen die Faustregeln zur Handhygiene der Neue Apotheken Illustrierte.

RF





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.