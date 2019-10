Mit ausreichend Bewegung pro Woche kann man einem Schlaganfall buchstäblich davon laufen.

Schlaganfall verhindern: Jeden Tag 30 Minuten walken

70 Prozent aller Schlaganfälle wären vermeidbar, vor allem durch mehr Bewegung. Dabei geht es nicht um sportliche Spitzenleistungen: Schon 150 Minuten mäßige Bewegung pro Woche reichen aus, um einem Schlaganfall vorzubeugen. Darauf weist die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe hin.

Ein Schlaganfall ist in Deutschland die dritthäufigste Todesursache und der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. Dabei könnten viele Schlaganfälle verhindert werden: durch ausreichend Bewegung, gesunde Ernährung, Verzicht auf das Rauchen und regelmäßige Kontrolle der persönlichen Risikofaktoren. "Jeder Schritt zählt!" lautet daher Motto, das die Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe zum Welt-Schlaganfalltag am 29. Oktober 2019 ausgibt. "Weil körperliche Aktivität nicht nur die Gefäße gesünder macht, sondern auch weitere Risikofaktoren für einen Schlaganfall wie Bluthochdruck, Diabetes, Depressionen und Übergewicht reduziert", erläutert Miriam Mashkoori, Präventionsexpertin der Deutschen Schlaganfall-Hilfe.

Dabei geht es nicht darum, sich sportlich völlig zu verausgaben: Für eine gute Schlaganfall-Prävention kann es zum Beispiel ausreichen, an fünf Tagen in der Woche 30 Minuten zu walken. "Wer 150 Minuten pro Woche moderaten Sport treibt, der macht schon sehr viel richtig. Das entspricht den Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation WHO", sagt Mashkoori.

Weltweit liegt das Risiko, in seinem Leben einen Schlaganfall zu erleiden, bei 25 Prozent. Das ist das Ergebnis der "Global Burden of Disease Study", die seit 1992 regelmäßig durch die WHO gemeinsam mit der Weltbank und der Harvard University durchgeführt wird.

