Fertigmüsli enthält oft übermäßig viel Zucker und zu wenig Ballaststoffe.

Beliebte Lebensmittel enthalten zu viel Fett, Zucker und Salz

Zu wenig Ballaststoffe, dafür übermäßig viel Zucker, Salz und Fett: Das ist das Ergebnis einer Studie der Europäischen Kommission, in der verpackte Lebensmittel, die häufig in der EU verkauft werden, anhand von Ernährungsstandards bewertet wurden. Besonders für Kinder waren bis zu zwei Drittel der Lebensmittel ungeeignet.

Wissenschaftler haben die Nährstoffzusammensetzung von 2.691 Produkten in fünf Produktkategorien (Frühstückszerealien, Fertiggerichte, verarbeitetes Fleisch, verarbeitete Meeresfrüchte und Joghurt) untersucht. Dabei zeigte sich, dass bis zu zwei Drittel aller untersuchten Produkte ungesund und vor allem nicht für die Vermarktung an Kinder geeignet waren. Die häufigsten Gründe waren:

Frühstücksflocken und Joghurt waren zu zuckerhaltig

verarbeitetes Fleisch, verarbeitete Meeresfrüchte und Fertiggerichte enthielten zu viel Salz

Frühstücksflocken hatten nicht genügend Ballaststoffe

Joghurt war zu reich an gesättigten Fettsäuren



Zu viel gesättigtes Fett, Zucker und Salz sowie zu wenig Ballaststoffe tragen entscheidend zum Auftreten von chronischen Krankheiten wie Fettleibigkeit, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Krebs und Typ-2-Diabetes in Europa bei.

Im Kampf für eine bessere Ernährungsweise verpflichtet die EU die Mitgliedstaaten dazu, dass Kinder keiner Werbung für ungesunde Lebensmittel und Getränke ausgesetzt werden. Dass so viele Produkte als ungeeignet bewertet wurden, sei den Studienautoren ein Anlass zur Sorge und erkläre möglicherweise zum Teil die hohe Zahl an übergewichtigen Kindern sowie die Belastung durch chronische Krankheiten. Auf EU-Ebene arbeiten Mitgliedstaaten und Interessengruppen deshalb bereits daran, dass der Nährstoffgehalt von Lebensmitteln geändert wird, beispielsweise durch Obergrenzen für Salz, Fett oder Zucker. Die Studie zeigt, dass dafür Anstrengungen in größerem Umfang erforderlich sein werden.

