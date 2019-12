Viele Buden haben mittlerweile glutenfreie Speisen im Angebot.

Glutenfreies Essen auf deutschen Weihnachtsmärkten

An Glühwein, Bratwurst mit Brötchen, Waffeln und andere Leckereien kommt man beim Besuch auf dem Weihnachtsmarkt kaum vorbei. Wer kein Gluten verträgt, hatte bislang schlechte Karten, weil die meisten Buden kein glutenfreies Angebot hatten. Das ändert sich allmählich.

Bislang mussten Menschen, die kein Gluten vertragen und an Zöliakie erkrankt sind, auf Weihnachtsmärkten häufig Verzicht üben. Zöliakie ist eine chronische Erkrankung des Darms, die bislang nicht heilbar ist. Betroffene müssen strikt auf Gluten verzichten, das in fast allen Getreidesorten wie Weizen, Dinkel, Roggen, Gerste oder Hafer steckt. Solange sie Gluten zu sich nehmen, leiden die Patienten unter einer Entzündung des Dünndarms, was dazu führt, dass ihr Körper keine Nährstoffe mehr aufnehmen kann und sie unter Beschwerden wie starken Bauchschmerzen, Durchfall und Blähungen leiden.

Glutenfreie Angebote in ganz Deutschland

Da selbst kleinste Krümel Gluten zu solchen Problemen führen können, verzichten viele Betroffene darauf, auswärts zu essen. Mittlerweile gibt es jedoch einige Restaurants, die mit einer glutenfreien Speisekarte werben. Auch Aussteller auf Weihnachtsmärkten denken um: An vielen Buden gibt es mittlerweile glutenfreie Lebkuchen, Glühweine, Bratwurst, Pommes und andere Speisen, die für Personen mit Zöliakie geeignet sind.

Um Betroffenen die einen Überblick zu geben, hat die Deutsche Zöliakie-Gesellschaft e.V. (DZG) Aussteller auf Weihnachtsmärkten befragt. Eine komplette Liste mit dem glutenfreien Angeboten können sich Interessierte auf der Webseite der DZG herunterladen.

