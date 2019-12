Wer an den Feiertagen, in der Nacht oder am Wochenende eine geöffnete Apotheke in der Nähe sucht, wird bei www.aponet.de fündig.

© Deagreez/iStockphoto

Apothekennotdienst an Weihnachten und den Feiertagen

Auf Heilig Abend und die kommenden Weihnachtsfeiertage freuen sich viele Menschen das ganze Jahr. Kopfschmerzen, Magenbeschwerden oder Fieber kann ausgerechnet jetzt niemand gebrauchen. Gut, dass Apotheken auch an Weihnachten, Silvester und Neujahr in ganz Deutschland Nacht- und Notdienst leisten. Auf aponet.de können Sie herausfinden, wo die nächstgelegene Notdienst-Apotheke ist.

Welche Apotheke in Ihrer Nähe Notdienst hat, erfahren Sie schnell und kostenfrei mit der Notdienstsuche auf aponet.de. Geben Sie einfach den gewünschten Ort oder die Postleitzahl in das Suchfeld ein, und es werden Ihnen alle Notdienstapotheken in der Umgebung mit Karte angezeigt. Die Notdienstsuche ist für Smartphones und Tablets optimiert.

Weitere Möglichkeiten, um die nächstgelegende geöffnete Apotheke zu finden:



Mit der kostenfreien App "Apothekenfinder" für iOS und Android.

Anruf vom Festnetztelefon: 0800 00 22833 (kostenlos) oder vom Handy ohne Vorwahl: 22833 (max. 69 Cent/Minute). Dort werden Sie mit einem computergesteuerten Sprachdialogsystem verbunden. Dieses fordert Sie auf, Ihre Postleitzahl anzugeben, und liest Ihnen dann die nächstgelegenen Notdienst-Apotheken vor.

SMS mit fünfstelliger Postleitzahl an: 22833 (max. 69 Cent/SMS). Sie erhalten umgehend mehrere Antwort-SMS mit den nächstgelegenen Notdienst-Apotheken.

Mobiles Internet: www.22833.mobi oder www.apothekenfinder.mobi in den Browser eingeben.



Wenn Sie oder ein Familienmitglied einen Arzt brauchen, können Sie sich an Feiertagen und in der Nacht an den ärztlichen Bereitsschaftsdienst unter der Rufnummer 116117 wenden. Für Notfälle ist die Rufnummer 112 zuständig.

Die Redaktion von aponet.de und der Neuen Apotheken Illustrierten wünscht allen ein gesundes und frohes Weihnachtsfest!

NK





