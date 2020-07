Im Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten dreht sich alles um gesunde Zähne.

Nie wieder bohren: Die Zukunft beim Zahnarzt

"Mama, er hat überhaupt nicht gebohrt." Können Kinder das hierzulande nach einem Zahnarztbesuch noch oft genug sagen? Karies tritt in Deutschland wieder häufiger auf, vor allem beim Milchgebiss. Doch der Bohrer kann dank neuer Behandlungsmethoden trotz Karies mitunter in der Schublade bleiben. Mehr dazu lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. August 2020.

Die Zahnmedizin entwickelt sich immer weiter und neue Forschung schafft die Voraussetzungen für eine angenehmere Therapie, zum Beispiel bei Karies. Im aktuellen Titelbeitrag der Neuen Apotheken Illustrierten vom 1. August erfahren Sie mehr über gesunde Zähne, neue Behandlungsmethoden und Vorsorgeprogramme.

"Mach doch einfach mehr Sport!" Diesen Satz bekommen viele Frauen zu hören, die unter einem Lipödem leiden. Doch Bewegung hilft den schätzungsweise 3,8 Millionen Betroffenen in Deutschland nicht, um die Erkrankung in den Griff zu bekommen. Mehr dazu lesen Sie im Beitrag "Lipödem: Welche Therapie hilft?" online bei aponet.de.

Preisrätsel: Beim Gewinnspiel der aktuellen Ausgabe gibt es wieder 500 Euro zu gewinnen.

Weitere Themen sind unter anderem: Senioren brauchen mehr Eiweiß +++ Richtig trinken bei Hitze +++ Gesundheits-Apps auf Rezept

Einzelne Beiträge dieser Ausgabe finden Sie in voller Länge hier bei aponet.de im Bereich der Neuen Apotheken Illustrierten. Sie möchten das komplette Heft lesen? Kein Problem: Die Apothekenliste sagt Ihnen, wo Sie in Ihrer Nähe die Neue Apotheken Illustrierte bekommen.

