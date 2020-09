Eine echte Grippe ist eine ernstzunehmende Krankheit, die mit schweren Komplikationen einhergehen kann.

© iStock.com/eggeeggjiew

Grippe erhöht das Risiko für schwere Herz-Komplikationen

Bei einem von acht Patienten, die mit einer echten Grippe ins Krankenhaus eingeliefert wurden, treten plötzliche und schwerwiegende Herzkomplikationen auf. Diese Ergebnisse einer neuen Studie zeigen die Auswirkungen von Infektionen der Atemwege auf das Herz und unterstreichen die Bedeutung der Grippeschutzimpfung.

Von mehr als 80.000 erwachsenen Patienten, die binnen acht Jahren wegen einer Virusgrippe im Krankenhaus behandelt wurden, hatten zwölf Prozent plötzliche und schwerwiegende Herzkomplikationen. Von ihnen mussten 30 Prozent auf der Intensivstation behandelt werden, und sieben Prozent verstarben im Krankenhaus. Dies berichten Forscher der University of Washington School of Medicine im Fachblatt "Annals of Internal Medicine". Hauptautor Eric Chow sagte: "Vor unserer Studie gab es Hinweise auf Zusammenhänge, aber unsere Studie zeigt, wie häufig dies vorkommt." Insgesamt sprechen die Ergebnisse dafür, dass sich besonders Menschen mit einem hohen Risiko für schwerwiegende Komplikationen gegen Grippe impfen lassen sollten.

Auch junge Menschen können schwer erkranken

Bei fünf Prozent der Grippekranken kam es ohne bekannte Grunderkrankungen zu solchen Komplikationen. Ähnliches scheint bei Covid-19 vorzukommen: Es gab eine Reihe von ansonsten gesunden Athleten, die nach der Genesung von Covid-19 Anzeichen von Herzkomplikationen zeigten. Zum Beispiel starb der 27-jährige US-Basketballspieler Michael Ojo, der sich von Covid-19 erholt hatte, beim Training an einem Herzinfarkt.

Chow sagte, dies überrasche ihn nicht: Das Virus könne die Lunge und andere Organe einschließlich des Herzens schädigen. Eine Entzündung mache das Herz anfällig für Herzrhythmusstörungen bei intensiver körperlicher Betätigung.

