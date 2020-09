Eine Migräneattacke mit quälenden Kopfschmerzen kann bis zu 72 Stunden anhalten.

© iStock.com/fizkes

Lesertelefon: Migräne richtig behandeln

Migräne tritt in Deutschland bei rund 900.000 Menschen auf und ist damit häufiger als Volkskrankheiten wie Diabetes und Asthma zusammengenommen. Woran Betroffene eine Migräne erkennen, was sie in einer Akutphase unternehmen können und wie sie sich vorbeugend behandeln lässt, darüber sprechen Experten am Donnerstag, 3. September 2020, am kostenlosen Lesertelefon.

Rufen Sie an! Donnerstag. 3. September

von 11 bis 19 Uhr

0800 – 0 60 4000 Der Anruf ist aus allen deutschen Netzen gebührenfrei.

Wie sich eine Migräneattacke anfühlt, ist für jeden der Betroffenen unterschiedlich. Dennoch folgt die Migräne einer Art Drehbuch: Bereits Stunden oder Tage vor der Attacke kann sie sich durch verschiedene Vorboten ankündigen, zum Beispiel Heißhunger, übermäßiger Durst, Euphorie oder Reizbarkeit, schwankende Stimmungen oder Magen-Darm-Probleme. Ebenfalls noch vor der Kopfschmerzphase tritt bei einigen Betroffenen eine sogenannte Aura auf. Dabei handelt es sich um neurologische Störungen, etwa Sprachstörungen, Lähmungen und optische Phänomene wie Lichtblitze, Flimmern oder eine veränderte Wahrnehmung von Farben. Die akute Kopfschmerzphase dauert dann bis zu 72 Stunden an, meist begleitet von Übelkeit und Überempfindlichkeit gegenüber Geräuschen, Gerüchen, Licht und Berührungen. Der Schmerzphase folgt eine bis zu 24 Stunden andauernde Rückbildungsphase, in der die Betroffenen sich meist erschöpft und abgespannt fühlen.

Der wichtigste Schritt für Menschen, die unter Migräne leiden, ist der Arztbesuch. Gemeinsam können Arzt und Patient individuelle Strategien festlegen, wie bei einer akuten Migräne vorzugehen ist und wie eine Häufung von Attacken verhindert werden kann. Neben speziellen Migränemedikamenten, die direkt während der Schmerzattacke zum Einsatz kommen, stehen Wirkstoffe für die Vorbeugung der Attacken zur Verfügung.

Wie erkenne ich meine persönlichen Migräneauslöser? Wann ist der richtige Zeitpunkt, Medikamente einzusetzen? Welche Medikamente stehen mir bei einer Migräneattacke zur Verfügung? Welche Möglichkeiten der Vorbeugung gibt es aktuell? Antworten auf Fragen rund ums Thema Migräne und Kopfschmerz gibt es unter anderem bei folgenden Experten am kostenlosen Lesertelefon.



Anzeige

Am Telefon unter 0800 – 0 60 4000

Veronika Bäcker ; Präsidentin der Migräne Liga e.V. Deutschland, Landau

; Präsidentin der Migräne Liga e.V. Deutschland, Landau Günter Rambach ; Vizepräsident der Deutschen Schmerzliga e.V., Frankfurt/Main

; Vizepräsident der Deutschen Schmerzliga e.V., Frankfurt/Main Univ. Prof. Dr. med. Andreas Straube ; Facharzt für Neurologie, Zertifizierter DMKG Kopfschmerzexperte, Oberarzt an der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinikum Großhadern

; Facharzt für Neurologie, Zertifizierter DMKG Kopfschmerzexperte, Oberarzt an der Neurologischen Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität München, Klinikum Großhadern Prof. Dr. med. Karl-Heinz Grotemeyer ; Niedergelassener Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Zertifizierter Kopfschmerztherapeut und Regionalbeauftragter der DMKG, Saarbrücken

; Niedergelassener Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, Zertifizierter Kopfschmerztherapeut und Regionalbeauftragter der DMKG, Saarbrücken Prof. Dr. med. Matthias Keidel ; Facharzt für Neurologie, Zertifizierter DMKG Kopfschmerexperte und Regionalbeauftragter der DMKG, Chefarzt der Klinik für Neurologie/Akutneurologie I, Rhön-Klinikum, Campus Bad Neustadt a.d.S.

; Facharzt für Neurologie, Zertifizierter DMKG Kopfschmerexperte und Regionalbeauftragter der DMKG, Chefarzt der Klinik für Neurologie/Akutneurologie I, Rhön-Klinikum, Campus Bad Neustadt a.d.S. Prof. Dr. med. Tobias Freilinger ; Facharzt für Neurologie, Zertifizierter DMKG Kopfschmerzexperte, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Klinikum Passau

; Facharzt für Neurologie, Zertifizierter DMKG Kopfschmerzexperte, Chefarzt der Klinik für Neurologie, Klinikum Passau Priv.-Doz. Dr. med. habil. Rolf Malessa ; Facharzt für Neurologie, Zertifizierter DMKG Kopfschmerzexperte und DMKG Regionalbeauftragter, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie, Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar

; Facharzt für Neurologie, Zertifizierter DMKG Kopfschmerzexperte und DMKG Regionalbeauftragter, Chefarzt der Klinik für Neurologie und Klinische Neurophysiologie, Sophien- und Hufeland-Klinikum Weimar Priv.-Doz. Dr. med. Tim Jürgens ; Facharzt für Neurologie, DMKG Präsident, Zertifizierter DMKG Kopf- und Gesichtsschmerzexperte, Ärztlicher Leiter des Kopfschmerzzentrum Nord-Ost, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Neurologie, Rostock

; Facharzt für Neurologie, DMKG Präsident, Zertifizierter DMKG Kopf- und Gesichtsschmerzexperte, Ärztlicher Leiter des Kopfschmerzzentrum Nord-Ost, Oberarzt an der Klinik und Poliklinik für Neurologie, Rostock Priv.-Doz. Stefanie Förderreuther ; Fachärztin für Neurologie, Zertifizierte DMGK Kopfschmerzexpertin und 1. Vizepräsidentin der DMKG, Oberärztin und Leiterin des Neurologischen Konsiliardienst, Neurologische Klinik der LMU München

; Fachärztin für Neurologie, Zertifizierte DMGK Kopfschmerzexpertin und 1. Vizepräsidentin der DMKG, Oberärztin und Leiterin des Neurologischen Konsiliardienst, Neurologische Klinik der LMU München Dr. med. Astrid Gendolla; Niedergelassene Fachärztin für Neurologie, Spezielle Schmerztherapie und Psychotherapie, Zertifizierte DMKG Kopfschmerzexpertin und Regionalbeauftragte der DMKG, Essen



NK





Einen Überblick über alle Nachrichten bekommen Sie auf aponet.de unter Aktuelles.