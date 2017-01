Anhand des Blutdrucks einer Frau könnte sich voraussagen lassen, welches Geschlecht ihr Baby haben wird.

Junge oder Mädchen? Blutdruck der Mutter gibt Hinweis

Lässt sich das Geschlecht eines Babys an der Bauchform einer Schwangeren erkennen? Oder an der Schwere der Morgenübelkeit? Rund um das potenzielle Geschlecht eines ungeborenen Babys ranken sich viele Mythen. Jetzt haben Forscher möglicherweise einen bislang unbekannten Hinweis gefunden: Der Blutdruck der Mutter.

Wie hoch der Blutdruck einer Frau ist, bevor sie schwanger wird, könnte Hinweise darauf geben, welches Geschlecht ihr Baby haben wird. Frauen, die einen Jungen gebaren, hatten der Studie zufolge vor der Schwangerschaft durchschnittlich einen höheren systolischen Blutdruck als Frauen, die ein Mädchen zur Welt brachten. Zu diesem Schluss kommen die Wissenschaftler unter der Leitung des Endokrinologen Dr. Ravi Retnakaran vom Mount Sinai Hospital in Toronto, nachdem sie Faktoren wie Alter, Rauchen, BMI, Blutfette und -zucker berücksichtigt hatten. Der systolische Blutdruck, der bei den Blutdruckwerten der erste, höhere Wert ist, lag bei Frauen, die einen Jungen gebaren, im Vorfeld bei 106 Millimeter Quecksilber (mmHg), bei Frauen, die ein Mädchen gebaren bei 103,3 mmHg. Die Studie ist aktuell in der Fachzeitschrift American Journal of Hypertension veröffentlicht.

Die neuen Erkenntnisse könnten sowohl für die Familienplanung Konsequenzen haben, als auch für das fundamentale Verständnis der Mechanismen, die dem Geschlechterverhältnis von Menschen zugrunde liegen. Für ihre Arbeit hatten die Wissenschaftler eine Gruppe von mehr als 1.400 chinesischen Frauen aus Liuyang, die planten, ein Kind zu bekommen, medizinisch untersucht und bis zur Geburt ihres Kindes verfolgt.

