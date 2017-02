Viele Menschen peppen ihren Kaffee mit Zucker, Sahne oder Sirup auf.

Versteckte Kalorien in Kaffee und Tee

Eigentlich könnten Kaffee und Tee ideale Getränke für figurbewusste Menschen sein. Doch viele Menschen mögen die Getränke zwar – aber nicht pur, sondern aufgepeppt mit Sahne, Sirup oder Zucker, was in Energieeinheiten übersetzt Extra-Kalorien bedeutet.

Viele US-Amerikaner, die regelmäßig Kaffee oder Tee trinken, nehmen mehr Kalorien zu sich, weil sie ihre Heißgetränke süßen oder mit anderen Zutaten geschmacklich verändern. Das geht aus einer Arbeit von Forschern der University of Illinois in Urbana-Champaign und der University of California in San Diego hervor. Die Studienergebnisse deuten darauf hin, dass rund die Hälfte der Amerikaner regelmäßig Kaffee trinkt. Zwei Drittel von ihnen peppen ihre Getränk mit Zucker, Sahne, Sirup oder anderen kalorienreichen Zusätzen auf. Dabei nehmen sie im Schnitt 69 Kalorien mehr pro Tag zu sich als jene, die ihren Kaffee schwarz trinken. Das berichten Studienleiter Ruopeng An und Kollegen im Fachblatt Public Health.

Unter den Teetrinkern, zu denen etwa ein Viertel der Befragten zählte, versetzte etwa ein Drittel ihren Tee mit Zusätzen, hier meist Zucker oder Honig. Diese nahmen im Schnitt täglich 43 Kalorien mehr zu sich, als jene, die ihren Tee pur tranken. "Unsere Arbeit deutet darauf hin, dass viele Kaffee- und Teetrinker regelmäßig kalorienreiche Zusätze benutzen, um den Geschmack ihrer Getränke zu verbessern", sagt An. Doch möglicherweise seien sie sich nicht bewusst, was dies im Hinblick auf Kalorien oder Ernährung bedeute. Die Kalorienaufnahme erscheine vielleicht gering, doch die zusätzlichen Kalorien könnten sich auf langes Sicht auf der Waage niederschlagen.

