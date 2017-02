Ein veränderter Familienstatus hat bei Frauen offenbar unmittelbaren Einfluss auf die Gesundheit.

Frauen leben nach einer Trennung gesünder

Frisch verheiratet oder geschieden: Für Frauen nach den Wechseljahren spielt eine Veränderung des Familienstands offenbar eine wichtige Rolle für die Gesundheit. Dies berichten Forscher aus den USA, die einer Scheidung somit trotz aller Belastung sogar eine positive Seite bescheinigen können.

Während Gewicht und Taillenumfang von Frauen, die zu Beginn der Studie verheiratet waren und es in den folgenden drei Jahren auch blieben, zunahmen, ging beides bei Frauen, die in dieser Zeit eine Trennung durchlebten, zurück. Dies berichten Wissenschaftler um Dr. Randa Kutob von der University of Arizona in der Fachzeitschrift Journal of Women's Health. Anders als man meinen könnte, schien dies aber nicht damit zusammenzuhängen, dass Geschiedene wegen der emotionalen Belastung weniger aßen und deshalb an Gewicht verloren, so die Forscher. Denn während bei Verheirateten die körperliche Aktivität nachließ, stieg sie bei Geschiedenen an, zudem ernährten sie sich insgesamt gesünder. Es zeigte sich zudem, dass der systolische Blutdruck bei Frauen, die single blieben, stärker zurückging als bei verheirateten Frauen. "Es scheint, dass sich Frauen nach einer Trennung bewusst gesünder verhalten", sagt Kutob. Der Grund dafür sei nicht ganz klar. Einer Theorie zufolge könnte es unter anderem damit zusammenhängen, dass Paare die Mahlzeiten häufiger gemeinsam einnehmen und dabei möglicherweise größere Portionen essen.

Frühere Studien hätten belegt, dass eine Heirat normalerweise mit einer längeren Lebensspanne und weniger Gesundheitsproblemen in Zusammenhang steht, während bei einer Scheidung die Sterberate höher ist, so Kutob. Ihre Studienergebnisse stellten die langfristigen Gesundheitsvorteile des Heiratens nicht in Frage. Doch sie liefern neue Hinweise auf unmittelbarere Gesundheitseinflüsse, die Veränderungen des Familienstands bei Frauen im fortgeschrittenen Alter mit sich bringen können.



