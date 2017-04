Wenn es um den zukünftigen Partner geht, sind sich Mütter und Töchter zumindest in einem Punkt einig: dem Aussehen.

Innere Werte zählen – aber nur, wenn das Aussehen stimmt

Werden Frauen gefragt, was ihnen an einem Partner wichtig ist, sind vielen Charaktereigenschaften wie Respekt und Freundlichkeit wichtiger als das Aussehen. Angeblich. Eine gewisse Attraktivität scheint allerdings unabdingbar – egal, wie gut der Charakter eines potenziellen Partners ist.

In einer aktuellen US-Studie beeinflusste die körperliche Attraktivität eines Mannes deutlich, wie er von Müttern und ihren Töchtern wahrgenommen wurde. Attraktive und mittelmäßig attraktive Männer machten dabei das Rennen. So wurden Männer mit wünschenswerten Charaktereigenschaften nur dann positiver als ihre Kontrahenten bewertet, wenn sie zumindest mittelmäßig attraktiv waren. Unattraktive Männer wurden, selbst wenn sie mit den besten Eigenschaften ausgestattet waren, weder von Müttern noch von ihren Töchtern als geeignete Partner gesehen. Ein Minimum an körperlicher Attraktivität scheint demnach ein zu Muss sein, resümiert Madeleine Fugère von der Eastern Connecticut State University. Allerdings waren Töchter noch etwas wählerischer als ihre Mütter. So hätten Mütter auch einen mäßig attraktiven Mann für ihre Töchter ausgewählt, während Töchter attraktiven Männern den Vorzug gaben – egal wie rücksichtsvoll, freundlich, strebsam oder intelligent er war.

Die Forscher hatten die Partnervorlieben von 80 Frauen zwischen 15 und 29 Jahren und ihren Müttern untersucht. Die Frauen erhielten Farbfotos von drei unterschiedlich attraktiven Männern, wobei jedem Foto eins von drei Charakter-Profilen zugeordnet wurde: das "freundliche" Profil mit Charaktereigenschaften wie freundlich, zuverlässig und reif, das "rücksichtsvolle" Profil mit den Eigenschaften rücksichtsvoll, vertrauenswürdig und ehrlich sowie das "angenehme" Profil mit den Eigenschaften ambitioniert, intelligent und einem angenehmen Naturell. Die Frauen stuften anschließend ein, wie attraktiv sie die Männer fanden, wie ihnen das persönliche Profil gefiel und ob sie sich die Person als potenziellen Partner für sich oder ihre Tochter vorstellen konnten.

